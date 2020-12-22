АО «Медицина» и GE Healthcare договорились о проведении МКИ и подготовке кадров

АО «Медицина» и GE Healthcare подписали соглашение на проведение исследований в течение года после запуска циклотрона и радиохимической лаборатории в строящемся в подмосковных Химках Институте ядерной медицины. Новая договоренность является последовательным шагом в реализации ранее заключенного между компаниями меморандума о стратегическом сотрудничестве в области развития ядерной медицины.

GE Healthcare и АО «Медицина», являясь ведущими экспертами в своих областях деятельности, учитывая цели и задачи федеральных проектов «Борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями», выразили намерение сотрудничать в области научных разработок, клинических исследований и образовательных программ для продвижения лучших мировых практик и комплексных решений в сфере ядерной медицины.

«Наша совместная работа включает проведение совместных и международных клинических исследований и апробаций с применением радиофармацевтических лекарственных препаратов, в том числе, на основе 68Gа, 11С, 18F, получаемых циклотронным способом. Такое сотрудничество позволит проводить исследования с применением методов лучевой диагностики для получения данных применяемых в процессе разметки перед лучевой, радио- и брахитерапии, а также наладить взаимодействие с международными медицинскими научными центрами, занимающимися темой тераностики*, с публикацией статей в научных изданиях и выступлений на научно-практических конференциях по итогам совместной работы». — отметил президент АО «Медицина» академик РАН Григорий Ройтберг.

«GE Healthcare по всему миру сотрудничает с ведущими медицинскими центрами в области науки, разработки и внедрения в клиническую практику передовых методик диагностики и лечения онкологических пациентов. Мы рады, что в России данную инициативу нам предстоит реализовать в сотрудничестве с нашим многолетним, надежным партнером – АО Медицина. Уверен, что наша совместная работа станет отличным примером того, как глобальная экспертиза и высокотехнологичные медицинские решения могут адаптироваться и применяться для реализации актуальных задач российского здравоохранения на благо пациентов по всей стране», — сообщил директор по работе с ключевыми клиентами GE Healthcare в России/СНГ Владимир Черняев.

В образовательном центре «ИЯМ» Химки будут проходить подготовку врачи и средний медперсонал в соответствии с современными требованиями в области подготовки специалистов. Кроме того, центр станет экспертной площадкой для проведения научно-образовательных и практических конференций

«ИЯМ» Химки объединит все возможности ядерной медицины и станет одним из самых крупных центров в Европе. В состав научного учреждения войдут отделения лучевой и радионуклидной терапии; отделение брахитерапии; отделение радионуклидной и лучевой диагностики; циклотронно-радиохимический комплекс. Институт планирует внедрять новейшие разработки и методы лечения онкологических заболеваний, осуществлять производство радиофармпрепаратов в соответствии с высокими отечественными и международными стандартами качества и безопасности, включая стандарты GMP.

*Новый подход в медицине, позволяющий создавать специальные агенты для диагностики и последующего таргетного уничтожения раковых клеток при помощи радиоактивных изотопов.

gmpnews