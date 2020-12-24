Минпромторг РФ объяснил дефицит 42 препаратов

Минпромторг РФ сообщил, что регулярно отслеживает ситуацию с наличием лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП на российском рынке после сокращения производства, сбоев обеспечения в регионах и повышения спроса из-за включения некоторых из них в рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Ранее Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, а также в Минздрав и Минпромторг с перечнем из 42 лекарств, которые являются в России дефицитными. В Минпромторге отметили, что такая ситуация сложилась в том числе из-за повышенной потребности на препараты, «главным образом со стороны региональных органов здравоохранения». Минпромторг РФ сообщил, что регулярно отслеживает ситуацию с наличием лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП на российском рынке после сокращения производства, сбоев обеспечения в регионах и повышения спроса из-за включения некоторых из них в рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Ранее Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, а также в Минздрав и Минпромторг с перечнем из 42 лекарств, которые являются в России дефицитными. В Минпромторге отметили, что такая ситуация сложилась в том числе из-за повышенной потребности на препараты, «главным образом со стороны региональных органов здравоохранения».

В Минпромторге рассказали, что все препараты из списка ВСП относятся к различным нозологическим группам и ценовым сегментам. В период пандемии коронавирусной инфекции ведомство фиксирует повышенный спрос на препараты, включенные в рекомендации Минздрава по борьбе с COVID-19, в основном со стороны региональных органов здравоохранения.

Еще одной проблемой в Минпромторге назвали систему ценообразования на препараты ЖНВЛП, при которой не учитывались возросшие издержки, – таким образом произошел массовый уход производителей с рынка и, как следствие, сокращение производства препаратов.

«Еще одним фактором, негативно сказывающимся на обеспеченности системы здравоохранения необходимыми лекарственными препаратами стало отсутствие сформированной прогнозной потребности в лекарственных препаратах. В настоящее время Минздравом России проводится работа с субъектами РФ по формированию консолидированной потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, после ее завершения будет проведен анализ возможностей производителей и поставщиков по ее удовлетворению и при необходимости приняты соответствующие меры», – рассказали в Минпромторге.

После установления особенностей государственного регулирования предельных отпускных цен на препараты из ЖНВЛП в октябре 2020 года, напомнили в ведомстве, уже были пересмотрены цены на ряд препаратов (ломустин, этопозид, азатиоприн), что позволило как зарубежным, так и отечественным производителям возобновить производство и поставки таких препаратов.

«В последнее время мы получаем сигналы из разных регионов о нехватке препаратов, совместно с другими органами власти мы внимательно разбираем каждый из них. Так, по некоторым вопросам не так давно ФАС России при участии Минпромторга и производителей был проведен ряд рабочих совещаний с участием региональных органов власти в сфере здравоохранения по вопросам лекарственного обеспечения. В результате этих совещаний был выявлен ряд проблемных вопросов, связанных с процедурой проведения закупок лекарственных препаратов самими субъектами», – пояснили в Минпромторге.

Также по тем препаратам, которые сейчас пользуются повышенным спросом, но не производятся в стране (например, эноксапарин натрия), Минпромторг принимает меры по импортным поставкам для обеспечения стационаров, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Накануне ВСП направил письма президенту РФ Владимиру Путину и правительству от лица 20 пациентских объединений. Острая нехватка лекарств, отмечается в обращении, наметилась еще в августе 2020 года и затем наблюдалась среди препаратов для лечения онкологических больных, пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, ревматическими заболеваниями, первичным иммунодефицитом и другими заболеваниями. При этом дефицит препаратов от хронических заболеваний появился еще в апреле 2020 года, после того как их начали использовать для лечения коронавирусной инфекции.

В числе дефицитных препаратов эксперты ВСП назвали антибиотики (левофлоксацин и азитромицин), антикоагулянты (эноксапарин натрия), ряд противоопухолевых и иммуносупрессивных препаратов (гидроксихлорохин и тоцилизумаб). Серьезное обострение ситуации, подчеркивается в письме, началось в сентябре.