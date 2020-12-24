Министр здравоохранения Дагестана подал в отставку

Министр здравоохранения Республики Дагестан Джамалудин Гаджиибрагимов 22 декабря обратился к врио главы региона Сергею Меликову с просьбой освободить его от занимаемой должности. Гаджиибрагимов был назначен на пост министра 14 мая 2018 года. Причины отставки не уточняются.

«Я не знаю, что повлияло. То ли критика, которую я считаю объективной, то ли, может быть, тот темп работы, который мы пытаемся создать, в том числе на заседаниях оперативных штабов», – отметил врио главы региона Сергей Меликов, добавив, что «если человек считает, что на сегодняшний день не способен реализовать те задачи, которые перед ним ставятся, давайте тогда дадим возможность уйти с этой работы».

Меликов также поручил главе правительства республики найти исполняющего обязанности министра.

В мае 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил федеральным ведомствам разобраться в проблемах здравоохранения в Республике Дагестан. Минздраву РФ было поручено совместно с другими федеральными ведомствами и региональными властями «подготовить и реализовать детальный план, перечень шагов по преодолению сложившейся в регионе трудной ситуации, по оказанию дополнительной помощи системе здравоохранения Дагестана, включая тест-системы, лекарства, оборудование, кадры».

Президент указал на сложную ситуацию в регионе, связанную с распространением коронавируса. «Фиксируются все новые случаи выявления болезни, ее тяжелых осложнений. В последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой, несмотря на самоотверженные усилия врачей, медсестер, увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников», – отмечал тогда Путин.

На проблемы в системе здравоохранения региона позже указывали и другие чиновники различных уровней, в республику для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции направлялись столичные медики.

Джамалудин Гаджиибрагимов окончил Ростовский ордена Дружбы народов государственный медицинский институт и Южный федеральный университет. С 1994 по 1955 год работал врачом отделения скорой медицинской помощи на подстанции №3 БСМП №2 города Ростова-на-Дону.

С 1997 по 2003 год в различных должностях работал в окружном санитарно-эпидемиологическом отряде Махачкалы в в/ч 2453. Затем в течение двух лет был начальником центра – главным государственным санитарным врачом ЦГСЭН СКРПУ ФСБ России с местом дислокации в Махачкале.

С 2007 по 2014 год Гаджиибрагимов являлся начальником Военно-медицинской службы УФСБ России по Республике Дагестан. После до 2018 года работал начальником Медико-санитарной части УФСБ России по региону. В мае 2018 года был назначен министром здравоохранения Дагестана.