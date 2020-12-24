В следующем году в России может начаться эксперимент по маркировке БАД

Эксперимент по маркировке биодобавок в России планируется провести в следующем году, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Из тех позиций, по которым сейчас проводятся эксперименты, в следующем году обязательной станет маркировка товаров легкой промышленности, велосипедов и молочной продукции. По итогам «пилотов» также будут приняты решения в отношении упакованной воды, а также кресел, колясок, начнутся эксперименты по пиву, слабоалкогольным напиткам и биоактивным добавкам», — сказал министр в своем видеообращении на форуме «Антиконтрафакт-2020».

«Хотя пока это небольшой перечень с учетом задач охватить более широкий спектр товаров», — добавил Мантуров.

По его словам, маркировка является наиболее надежным способом отличить качественный продукт от подделок, особенно в пандемию, когда интернет-продажи тех или иных товаров могут расти в два-три раза, а покупки дешевых товаров, где больше всего подделок, увеличиваются. Мантуров напомнил, что сейчас в стране маркируется семь товарных групп: шубы, обувь, лекарства, табак, шины, парфюмерия, фотокамеры.

На этой неделе российская госкомиссия рассмотрит проект стратегии по противодействию незаконного оборота товаров, предусматривающей создание системы мониторинга оборота, добавил министр.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщал, что госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции приняла решение о проведении эксперимента по маркировке БАД, но не озвучивал его сроки.

gmpnews