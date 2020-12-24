РФПИ и Росздравнадзор займутся экспертизой инвестпроектов в сфере медицины

В качестве стратегического инвестиционного приоритета фонд 2 декабря выделил направление «РФПИ. Здравоохранение», которое возглавила Нина Канделаки, бывший исполнительный директор GE Healthcare в России и СНГ.
В РФПИ отметили, что сотрудничество с Росздравнадзором также предполагает, что эксперты подведомственных учреждений службы будут принимать участие в подготовке разъяснений для портфельных компаний РФПИ по вопросам, которые находятся в сфере деятельности ведомства.
«Развитие инвестиций в здравоохранение является продолжением деятельности РФПИ, связанной с борьбой с коронавирусной инфекцией, а также предыдущих проектов фонда в области медицины и охраны здоровья, реализуемых в рамках инвестиционной стратегии, направленной на улучшение качества жизни», – отметили в фонде.
По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, в ближайшее время доля инвестиций в сфере здравоохранения может превысить 15% общего портфеля РФПИ, а число клиентов портфельных компаний, работающих в этом секторе, составит более 20 млн человек.
В мае 2019 года Росздравнадзор также подписал меморандум о сотрудничестве с Роскачеством, согласно которому ведомства обязались совместно проверять работу медицинских учреждений, внедрять систему менеджмента качества таких услуг, а также обмениваться информацией по вопросам безопасности лекарств и медицинских изделий.
Фото: rdif.ru