В AstraZeneca рассказали о деталях совместных КИ вакцин AZD1222 и Спутник V

Компания AstraZeneca, НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания «Р-Фарм» 21 декабря подписали Меморандум о намерениях в области профилактики новой коронавирусной инфекции и объявили о начале клинических исследований по комбинированию своих вакцин от COVID-19 – AZD1222 и Спутник V. Представители компании AstraZeneca в России 22 декабря рассказали Vademecum о некоторых деталях КИ, уточнив, что к ним планируется привлечь около тысячи участников в возрасте от 18 лет.

«Обе дозы британской вакцины сделаны на основе одного обезьяньего аденовируса, тогда как у «Спутника» за основу для разных доз взяты два разных человеческих варианта аденовируса – Ad5 или Ad26», – отметили в AstraZeneca.

Предполагается, что в КИ примут участие около 1 тысячи человек старше 18 лет. «В исследовании планируются две группы сравнения. Участники первой получат сперва дозу AZD1222, а 28 дней спустя – дозу «Спутника» на основе Ad26, а второй – наоборот. Вариант «Спутника» на основе Ad5 использовать пока не планируется», – пояснили в компании.

В видеоконференции по случаю подписания меморандума 21 декабря принял участие президент РФ Владимир Путин. «Я абсолютно убежден в том, что такой настрой на партнерство сегодня может служить хорошим, убедительным примером объединения научных сил, технологий, инвестиций ради общей цели – для защиты жизни, здоровья и безопасности миллионов людей на планете в целом», – сказал глава государства, поздравив руководителей AstraZeneca и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи с началом совместных клинических испытаний.

Исследования, как рассказали участники конференции, запланированы в нескольких странах, однако в каких именно, пока не уточняется.

О планах по проведению клинических испытаний по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222 от AstraZeneca и вакцины Спутник V было объявлено 11 декабря 2020 года. Предложение AstraZeneca от РФПИ поступило еще 23 ноября, когда стало известно об эффективности российской вакцины в 92% случаев, в то время как средняя эффективность вакцины AZD1222 составляет 70%.

Фото: mybryansk.ru

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