Суд оштрафовал краснодарского дистрибьютора за неподключение к системе маркировки В AstraZeneca рассказали о деталях совместных КИ вакцин AZD1222 и Спутник V » «Промомед ДМ» установил ставку 1-го купона облигаций на 1 млрд руб. на уровне 9,5% ООО «Промомед ДМ» установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 9,5% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил 23 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона составлял 9,0-9,5% годовых. Объем размещения в ходе премаркетинга озвучивался как 0,5-1 млрд рублей. Поручитель по выпуску — АО «Биохимик» (MOEX: BIOH). Техразмещение запланировано на 25 декабря. Организаторами выступают Райффайзенбанк, банк «ФК Открытие» (MOEX: OPEN), «Универ Капитал» и ИФК «Солид». В конце ноября рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ООО «Промомед ДМ» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBBB+» со стабильным прогнозом. Ранее компания не выходила на долговой рынок. ООО «Промомед ДМ» — управляющая компания фармацевтическего холдинга «Промомед». В группу компаний «Промомед» входит АО «Биохимик» (Саранск, Мордовия), на мощностях завода выпускается, в частности, препарат для лечения больных COVID-19. Как сообщалось, в сентябре группа компаний «Промомед» первой в РФ получила постоянное регистрационное удостоверение на выпуск препарата для лечения больных COVID-19 — «Арепливир». finmarket