Суд оштрафовал краснодарского дистрибьютора за неподключение к системе маркировки

Краснодарский дистрибьютор ООО «Курс» должен заплатить 50 тыс. руб. за то, что своевременно не зарегистрировался в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП). Его привлекли к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковое требование тероргана Росздравнадзора о привлечении к административной ответственности фирмы «Курс». Она проигнорировала предостережение о необходимости подключения к СМДЛП, которое регулятор направил ей по почте в августе, после чего краснодарское управление обратилось в суд, следует из решения, которое 23 декабря опубликовано в системе «Мой арбитр».

Учитывая, что ранее фирма не привлекалась к административной ответственности и что в ноябре она все же зарегистрировалась в системе мониторинга, ей назначен штраф в 50 тыс. руб.

Ранее тот же суд оштрафовал аптечный пункт ООО «Фармация» в поселке Мостовской в размере 100 тыс. руб. и приостановил деятельность аптеки ООО «Березка» в Краснодаре на 30 суток в связи с тем же нарушением.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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