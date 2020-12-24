Agios продает портфель онкопрепаратов Servier за 1,8 млрд долларов

Agios Pharmaceuticals заявила о том, что продаст портфель онкологических препаратов компании Servier Pharmaceuticals. Сумма сделки составит 1,8 млрд долл. и поможет компании снизить конкуренцию со стороны других участников рынка.

Американская фармацевтическая компания Agios заявила о том, что продаст портфель своих онкологических препаратов французской Servier за 1,8 млрд долл., сообщает Bloomberg. В договор включены два препарата от острого миелоидного лейкоза, Tibsovo и Idhifa, которые Agios продает совместно с Bristol-Myers. По оценке Bloomberg, продажи этих препаратов в этом году принесут Agios 114 млн долл. и 130 млн долл. соответственно. Сделка также включает онкологические и клинические исследования Agios.

В рамках сделки Agios имеет право на промежуточный платеж и роялти в размере 200 млн долл. После закрытия сделки во втором квартале компания планирует вернуть акционерам не менее 1,2 млрд долл., в идеале путем обратного выкупа акций, заявила главный исполнительный директор Agios Джеки Фауз.

«Это важное решение для нас… Это позволит принести максимальную пользу пациентам, нашим сотрудникам и акционерам», – сказала она.

По данным Bloomberg, в последние годы фармацевтические компании стали получать огромные прибыли от инновационных методов лечения онкологии, в результате этот рынок стал переполненным. На фоне давления со стороны конкурентов, акции Agios в этом году упали на 30,5%. После новостей о сделке акции выросли на 38%, что является максимальным показателем за более чем семь лет.

Джеки Фауз рассказала в интервью, что конкуренция подталкивала компанию к проведению масштабных и дорогостоящих исследований и изучений комбинаций двух и более препаратов.

«Для компании нашего размера и масштаба это немного сложнее», – сказала она. В то же время для многих наследственных заболеваний «одобренного лечения так и не было создано».

Ранее в этом месяце Agios сообщила результаты поздних испытаний препарата mitapivat при редком генетическом заболевании, связанном с дефицитом пируваткиназы. Лекарственное средство может поступить на рынок в 2022 году, если европейские и американские регуляторы выдадут на это разрешение. Также компания изучает mitapivat для лечения талассемии и серповидно-клеточной анемии. Кроме того, в третьем квартале компания начала испытания другого генетического препарата, AG-946.

В середине декабря Servier объявила об открытии Центра искусственного интеллекта в Монреале. Центр создается в рамках проекта цифровой трансформации группы Servier, в компании полагают, что цифровизация станет основой ее деятельности, а роль искусственного интеллекта в удовлетворении потребностей пациентов и работе организаций в сфере здравоохранения будет постоянно расти.

Николай Соколов

pharmvestnik