PharmaTrace расширила сервисные возможности и анонсировала пилотный проект

Компания PharmaTrace в рамках онлайн-конференции 16 декабря подвела итоги года и рассказала о ее новых функциональных возможностях на базе логистической платформы Check, Track & Trace (CTT). Речь, в частности, идет о расширении портфеля услуг новыми 4PL-сервисами. Кроме того, уже в начале 2021 года будет запущена первая версия аналитической системы – PharmaTrace приглашает участвовать партнеров в пилотном проекте.

Организация электронного взаимодействия, внедрение системы маркировки товаров привели к росту информационных потоков и числа участников взаимодействия. Заметно увеличился объем данных, передаваемых участниками товаропроводящей цепи, многие из которых столкнулись с рядом проблем и инцидентов: нарушение консистентности данных при обработке агрегаций и движений в СМДЛП, ошибки, связанные с человеческим фактором при выполнении операций с маркированной продукцией, технические сбои и внеплановые технические работы, затраты на анализ и восстановление хронологии цепочек из-за использования механизма «упрощенной отчетности».

Все эти инциденты всерьез могли повлиять на бизнес в целом. В свою очередь для того, чтобы предоставить качественный сервис по высшим стандартам, команда PharmaTrace оперативно пересмотрела модель взаимодействия с СМДЛП с целью минимизации затрат на обработку ошибок по вине внешних информационных систем и быстрому решению инцидентов своих партнеров.

Подробностями в ходе онлайн-конференции поделился директор по продукту компании PharmaTrace Дмитрий Баглей.

«Пересмотр ситуаций через призму полученного опыта значительно отличается от их анализа непосредственно в моменте, — рассказал он. — За время разрешения многих сложных ситуаций, которые поставила перед всем рынком «маркированная реальность», PharmaTrace удалось не только решить задачу операционной эффективности, но и нарастить мощности и расширить объем предоставляемых услуг».

«Сегодня и сейчас, облачная логистическая платформа Check, Track & Trace – уже не просто отчетность, — добавил Дмитрий Баглей. — Доля обработки транзакций, не связанных с прослеживаемостью (приемка и отгрузка немаркированных товаров, резервирование товаров, отчеты по стоку, отчеты по смене статуса серии), составляет 15 % от общего числа и имеет тенденцию к росту».

На базе платформы CTT был добавлен новый функциональный инструментарий и разработан пласт новых бизнес-процессов, обеспечивающий автоматизированное решение многих задач, стоящих перед партнерами PharmaTrace, подчеркнул он. Компания, совместно со своим стратегическим партнером ГК «Сантэнс», предоставляет «эксклюзивный комплексный логистический сервис, который представляет собой сочетание стратегического и оперативного управления, новые технологии помогут оптимизировать ряд самых главных ресурсов». Интеграционная платформа «позволит связывать всех участников цепи поставок, обеспечивая их актуальными инструментами, это цифровое окно используется не только для взаимодействия с различными компаниями в цепи поставок, но и для автоматизации внутренних бизнес-процессов в целом».

«Между PharmaTrace и ГК «Сантэнс» заключены уникальные условия сотрудничества, при которых клиентам может быть предоставлен совершенно новый сервис на рынке услуг по складской обработке и прослеживаемости лекарственных препаратов», — отметил директор по развитию бизнеса ГК «Сантэнс» Сурен Вартанов.

Уже в начале 2021 года, PharmaTrace представит рынку первую версию аналитической подсистемы в рамках облачной платформы CTT.

«Нашим партнерам будут доступны такие инструменты, как отчеты по стоку по всей географии распределения, анализ неснижаемых запасов по соответствующим складам и партнерам, контроль дефектурных позиций, отчеты по закупкам (sales in) и отчеты по потреблению (sales out), — рассказал коммерческий директор PharmaTrace Сергей Денисов. — Мы считаем, что успешность проекта заложена в опыте построения подобных аналитических систем и опыте решения задач по управлению продажами и маркетинговой эффективности. Таким образом, качественные бизнес ресурсы, которыми обладает проектная команда PharmaTrace, позволяют не просто планировать, а уже сейчас пригласить партнеров в совместный пилотный проект».

PharmaTrace продолжает развивать и расширять сервисные возможности, заявил Дмитрий Баглей. «Наша глобальная идея развития заложена в создании открытой B2B площадки (экосистемы), с использованием которой участники рынка смогут заключать сделки в электронном виде, планировать ресурсы и отслеживать исполнение оказания услуг в сфере управления цепочками поставок, включая складские услуги, услуги грузоперевозки, таможенные и прочие брокерские услуги, — пояснил он. — Развитие новых уникальных 4PL-сервисов на базе облачной платформы Check, Track & Trace даст возможность всем участникам решать глобальные задачи в сфере «цифровой логистики». Еще одна важная составляющая операционной эффективности и развития нашей платформы заложена в существовании специализированного R&D-подразделения. Его основная задача – генерировать идеи и прорабатывать востребованную функциональность продукта и сервисов. Наши коллеги всегда сосредоточены на анализе, поиске и эффективном удовлетворении потребностей клиентов».

«Этот год показал, насколько важны не только прямые и быстрые логистические каналы, но и возможность значительно ускорить решение проблем с дефектурой ЛП при грамотном использовании информационных каналов и 4PL-сервисов, — резюмировал генеральный директор управляющей компании «Лекарственная экосистема», оператора проектов PharmaTrace, PharmaSpace и Sooplata 2.0, Герман Иноземцев. — Во всех наших проектах и продуктах лежит единая концепция прозрачности и гибкости, которая технологично, быстро и малозатратно позволяет сделать систему доставки и поставки лекарственных препаратов в России более эффективной и менее рисковой для всех участников, а главное позволяет минимизировать непроизводительные затраты. Таким образом, уже в 2021 году обеспечится доступность современных и безопасных препаратов и медицинских изделий в системе лекарственного обеспечения страны».

Источник: PharmaTrace

pharmvestnik