«Р-Фарм» получит лицензию на противоопухолевый препарат испанской компании Pharma Mar

«Р-Фарм» и Pharma Mar подписали соглашения о коммерциализации противоопухолевого препарата трабектедин. Сейчас на территории России лицензией владеет Janssen. Российская компания займется продажей препарата после передачи регистрационного удостоверения от Janssen.

«Р-Фарм» и биофармацевтическая компания Pharma Mar S.A. (Мадрид) объявили о заключении лицензионного соглашения о коммерциализации противоопухолевого препарата морского происхождения «Йонделис» (трабектедин). Об этом говорится в сообщении, поступившем в «ФВ». «Р-Фарм» будет поставлять препарат в Россию и другие страны СНГ, а также в Грузию.

Согласно условиям соглашения, Pharma Mar получит авансовый платеж и будет иметь право на получение дополнительных вознаграждений, включая выплаты по этапам продаж. Компания также сохранит за собой исключительные права на производство и передаст «Р-Фарм» лицензию на препарат для клинического и коммерческого использования.

«Р-Фарм» приступит к коммерциализации препарата, как только регистрационные удостоверения будут переданы от бывшего лицензиата Janssen. Janssen владела лицензией с 2001 года. В августе 2019 года соглашение было пересмотрено, компания поставляет трабектедин только в США, в других старнах права постепенно перешли Pharma Mar. Как говорится в сообщении испанской компании, пересмотр соглашения позволит поставлять препарат более чем в 40 стран.

Патент PharmaMar на «Йонделис» в России действует до октября 2025 года.

По данным AlphaRM, продажи препарата в России в 2019 году составили 391 млн руб., за десять месяцев 2020 года – 388,8 млн руб.

Елена Калиновская

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