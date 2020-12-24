Фармотрасль оказалась среди лидеров по расширению штатов в 2020 году

Самое значительное увеличение числа работников в 2020 году произошло в компаниях, работающих в фармацевтической отрасли и сфере ИТ, выяснили рекрутеры. Около 37% фармкомпаний повысили зарплаты своим сотрудникам.

На фоне массовых сокращений персонала в ряде секторов российского рынка фарминдустрия и сфера информационных технологий показали значительный рост численности персонала в 2020 году. По данным исследования рекрутинговой компании Hays, в фармацевтике 38% компаний увеличили штат более чем на 25%, а в ИТ 33% увеличили штат на 11–25% и 13% — более чем на 25%.

В 2020 году многие компании были вынуждены оптимизировать штат и сокращать расходы. По результатам опроса, 27% работающих в России компаний сократили штат сотрудников. Причем в 2019 году о сокращении заявляли только 11%.

Больше всего сокращений произошло в автомобильном бизнесе – 21% опрошенных компаний урезали штат на 11–25%, 17% на 26–50%, и 20% более чем на 51%. Существенные сокращения наблюдались в компаниях из сферы девелопмента и недвижимости, а также в нефтегазовой отрасли и гостинично-ресторанном бизнесе.

В ходе опроса около трети компаний заявили, что их отрасль страдает от дефицита квалифицированных кадров. Среди них 21% компаний – из сферы информационных технологий, 14% – из фармацевтической отрасли и 12% – с рынка промышленного оборудования.

Большинство работодателей (63%) предвидят сложности при найме профессионалов в 2021 году, 40% работодателей ожидают, что им придется столкнуться с нехваткой квалифицированных кадров, 31% готовятся к нереалистичным зарплатным ожиданиям кандидатов.

По данным исследования, в 2020 г. больше всего увеличились доходы у сотрудников ИТ-компаний (об этом заявили 45% организаций) и фармацевтических компаний (37%).

«Самое значительное увеличение дохода произошло в сфере информационных технологий. 14% респондентов, из тех, чей доход увеличился более чем на 21%, работают именно в ИТ. Еще 10% работают в фармацевтической отрасли, 7% – в консалтинге, 6% –в области медицинского оборудования», – отметил генеральный директор Hays в России Алекс Штейнгардт.

Около 24% профессионалов, чей доход увеличился на 5–10%, работники фармотрасли, 10% – сферы пищевых товаров народного потребления, 6% – оптово-розничной торговли.

Фарма в тройке отраслей, где наибольшее число компаний декларируют планы по увеличению доходов работников в 2021 году. Повысить зарплаты намерены 47% ИТ-компаний, 25% фармкомпаний, 21% компаний из сферы товаров народного потребления.

Исследование рынка труда России проводилось Hays в октябре-декабре 2020 года. В опросе приняли участие 4385 профессионалов и 545 работодателей — представителей российских и зарубежных компаний, ведущих свою деятельность в РФ.

Наталья Маскина

pharmvestnik