Минюст США обвинил Walmart в причастности к опиоидному кризису

Министерство юстиции США подало в суд на сеть розничных магазинов Walmart. Ведомство обвиняет ритейлера в способствовании эпидемии опиоидной зависимости в США, а также в игнорировании предупреждений фармацевтов об опасности опиодных препаратов и выдаче недействительных рецептов.

Американское министерство юстиции подало в суд на крупнейшего в мире розничного продавца Walmart, обвинив его в недостаточном контроле за распространением опиоидных препаратов, сообщает Reuters. Согласно иску, 5 тыс. аптек сети Walmart с 2013 года участвовали в распространении опиоидов, вызывающих сильную зависимость. Также в иске указывается, что Walmart незаконно выписал тысячи недействительных рецептов на вещества, подлежащие жесткому законодательному контролю, то есть на опиоиды, и игнорировал заключения специалистов, предупреждавших об опасности этих препаратов.

Правительство обвинило Walmart в нарушении Закона о контролируемых веществах. Если компания будет признана виновной, ей могут грозить гражданские штрафы в размере до 67 тыс. долл. за каждый незаконно выписанный рецепт и 15 тыс. долл. за каждый незарегистрированный заказ на опиоиды.

«Незаконные действия Walmart способствовали разжиганию национального кризиса и имели катастрофические последствия», — заявил на брифинге для прессы исполняющий обязанности главы гражданского отдела министерства юстиции Джеффри Боссерт Кларк.

Исполняющий обязанности администратора Управления по борьбе с наркотиками Тимоти Ши добавил, что ведомство будем привлекать к ответственности всех виновных в распространении незаконных рецептов на опиоиды, включая Walmart. «Слишком много жизней было потеряно из-за недостаточного надзора, а те, на кого возложена ответственность, закрывали на это глаза», — утверждает он.

Walmart, акции которого упали на 1,2% после этой новости, заявил, что «расследование Министерства юстиции отмечено невиданными нарушениями этики», а также, что иск заставляет «фармацевтов вставать между пациентами и их врачами» и «пронизан фактическими неточностями».

Компания также назвала судебный иск очевидной попыткой переложить вину с Управления по борьбе с наркотиками, которое, по мнению Walmart, не смогло помешать некомпететным врачам выписывать опиоиды пациентам при первой возможности.

В октябре Walmart подала в Техасе иск против федерального правительства, добиваясь разъяснения роли и юридических обязанностей фармацевтов и аптек при отпуске рецептов на опиоиды.

Американские штаты, округа и муниципалитеты подали более 3 тыс. исков по всей стране с целью привлечь производителей и дистрибьюторов лекарств к ответственности за расжигание эпидемии опиоидной зависимости. По данным правительства США, она привела к 450 тыс. смертей от передозировки с 1999 по 2018 годы.

В ноябре J&J и три американских дистрибьютора лекарств предложили выплатить 26 млн долл., чтобы урегулировать часть таких судебных исков. Большая часть этих денег предназначена для программ лечения и профилактики людей, страдающих от опиоидной зависимости.

Николай Соколов

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