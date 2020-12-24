Teva объявила о прекращении ввоза в Россию восьми препаратов

В социальных сетях появилось письмо российского подразделения Teva (ООО «Тева») с объявлением о прекращении ввоза на территорию России восьми лекарственных препаратов. Среди них – Купренил (пеницилламин), Леводоп/бенсеразид-Тева (леводопа + бенсеразид), Ревалид-Тева, Риссет (рисперидон), Теванат (алендроновая кислота), Вестибо (бетагистин), Метотрексат-Тева (метотрексат) и Финлепсин (карбамазепин). Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, опубликовав письмо на своей странице в Facebook, написал, что «система рушится на глазах». В социальных сетях появилось письмо российского подразделения Teva (ООО «Тева») с объявлением о прекращении ввоза на территорию России восьми лекарственных препаратов. Среди них – Купренил (пеницилламин), Леводоп/бенсеразид-Тева (леводопа + бенсеразид), Ревалид-Тева, Риссет (рисперидон), Теванат (алендроновая кислота), Вестибо (бетагистин), Метотрексат-Тева (метотрексат) и Финлепсин (карбамазепин). Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, опубликовав письмо на своей странице в Facebook, написал, что «система рушится на глазах».

При этом два препарата (пеницилламин и леводопа + бенсеразид) Teva отгружает как один из основных поставщиков. Некоторые из препаратов поставляются также другими производителями, не только зарубежными, но и российскими. Однако Метотрексат-Тева – единственный препарат с дозировкой 25 мг на мл.

«С сентября месяца до нашего сообщества пациентов стали доходить слухи, что Тева выводит препарат Купренил с рынка и еще шесть-семь других. При этом пресс-служба убеждала нас, что это все наговоры, мол, временные задержки, да и маркировка это ваша новая все портит. И вот в конце ноября все заинтересованные, а таких оказалось под тысячу человек и компаний дистрибьюторов, получают вот такое письмо», – рассказала на своей странице в Facebook руководитель спецпроектов в некоммерческой организации «Ночлежка» Виктория Рыжкова.

По словам Рыжковой, ситуация с препаратом Купренил «безвыходная», так как отгруженного запаса препарата хватит на несколько месяцев из-за ажиотажа в связи с новостями о прекращении ввоза препарата. Она также отметила, что пациенты писали обращения президенту РФ Владимиру Путину, в Минздрав РФ и региональные органы здравоохранения, прокуратуру и ФАС с просьбой повысить стоимость закупочной цены на Купренил.

«Никакого другого аналогового препарата на территории страны нет. Препарат, на котором можно было вытянуть хоть как-то, тоже имеет большие перебои с поставками», – пояснила Рыжкова, добавив, что «более хороший» препарат «очень долго и медленно проходит регистрацию в России и будет стоить не 1 500–2 000 рублей за упаковку, а $3 000–5 000».

Препарат Купренил компании Teva показан при острых и хронических отравлениях солями металлов. Также это лекарство на постоянной основе принимают больные редкой генетической патологией Вильсона – Коновалова, при которой в организме происходит значительное нарушение метаболизма меди.

По данным ГРЛС, Пеницилламин-нати (пеницилламин) зарегистрирован еще у ООО «Натива» – дата регистрации 16 сентября 2019 года. По данным Росздравнадзора, Пеницилламин-натив в оборот не вводился.

В начале июля 2016 года пациенты также жаловались на дефицит Купренила. Тогда одна из пациенток, страдающих болезнью Вильсона – Коновалова, написала в социальной сети Facebook, что Купренил исчез из аптек. Росздравнадзор обратил внимание на эту проблему и потребовал у компании Teva объяснений.

Ответ от производителя поступил 19 июля 2016 года. В нем отмечалось, что запасы Купренила уже завезены в Россию, будут распределены между дистрибьюторами и лекарство вновь поступит в продажу.