Российская вакцина «Спутник V» получила регистрацию в Аргентине

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным управлением по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT).

Аргентина первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала «Спутник V» на своей территории. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization). Вакцина получила одобрение регулятора ANMAT без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Аргентины на основе результатов фазы III клинических исследований в России.

10 декабря РФПИ и Правительство Аргентины подписали контракт на поставку в страну 10 миллионов доз вакцины «Спутник V». Представители ANMAT проинспектировали ряд производственных площадок по выпуску вакцины, которые будут осуществлять поставки «Спутник V» в Аргентину.

Вакцина для поставок в Аргентину будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и РФПИ объявили 14 декабря результаты анализа данных третьей заключительной контрольной точки в рамках фазы III исследований после 21 дня с момента получения российскими добровольцами первого компонента вакцины. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%. Расчёт эффективности проводился на основе данных по 22 714 добровольцам, получившим первую и вторую инъекцию вакцины «Спутник V» или плацебо, в третьей и заключительной контрольной точке – 78 заболевших добровольцев, в соответствии с Протоколом фазы III клинических исследований. Высокая эффективность вакцины «Спутник V» на уровне более 90% была подтверждена в каждой из трех контрольных точек клинических исследований (по достижении 20, 39 и 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди испытуемых как в группе плацебо, так и в группе, получившей вакцину).

При этом эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%. Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было.

Вакцина «Спутник V» обладает уникальным набором параметров, что делает ее одной из наиболее конкурентоспособных вакцин в мире. При эффективности вакцины свыше 90% в ее основе лежит надежная, безопасная и хорошо изученная платформа аденовирусных векторов человека. При этом стоимость одной инъекции «Спутник V» на зарубежных рынках не превысит $10, а наличие лиофилизированной (сухой) формы вакцины существенно облегчает логистику ее распространения на международных рынках вследствие упрощенных требований к температурному режиму ее хранения (+2+8 градусов по Цельсию).

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил:

«Регистрация вакцины «Спутник V» в Аргентине без дополнительных клинических исследований на территории страны является высоким признанием российских регуляторных стандартов и качества клинических исследований. Мы готовы развивать сотрудничество по вакцине и с другими странами Латинской Америки, рассчитываем, что они примут во внимание решение ANMAT.

Российская вакцина создана на хорошо изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, которая ранее доказала свою безопасность и отсутствие долгосрочных негативных последствий в более чем 250 клинических исследованиях на протяжении десятилетий. Благодаря одобрению ANMAT «Спутник V» станет важной частью национального портфеля вакцин против коронавируса Аргентины и внесет значимый вклад в обеспечение безопасности населения против пандемии. Надеемся, что первая партия вакцины прибудет в Аргентину до 25 декабря и станет хорошим подарком на Рождество для всей страны».

gmpnews