ФАС: нужно предлагать механизмы, позволяющие остановить распад общих рынков лекарств

17 декабря состоялась сессия в формате БРИКС + «Вопросы конкуренции на рынках лекарственных препаратов и медицинских изделий в период пандемии» в рамках VI Международной научно-практической Конференции «Антимонопольная политика: наука, практика, образование», где, в частности обсуждался вопрос о том, вносили ли власти стран какие-либо временные изменения в законодательство о конкуренции для фармацевтических рынков в связи с пандемией.

Модератор сессии заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев также предложил обсудить влияние пандемии коронавируса COVID-19 на фармацевтические рынки, а также поделиться антимонопольным органам стран БРИКС информацией о том, выявляли ли они случаи нарушения антимонопольного законодательства во время пандемии.

«Должен наступить момент, когда нам потребуется критически осмыслить весь полученный опыт. В частности, условия обращения товаров на рынках, в особенности, на фармацевтических и рынках медицинских изделий. Уже сейчас мы должны начинать говорить на эти темы, откровенно оценивать и предлагать механизмы, которые позволили бы остановить распад общих рынков лекарственных препаратов и усиление протекционистских мер», — отметил Тимофей Нижегородцев.

В начале мероприятия с докладом выступил директор Института права и развития ВШЭ-Сколково, директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Алексей Иванов.

«Пандемия COVID-19 отчетливо показала нежизнеспособность многосторонней системы кооперации для более эффективного распределения лекарственных средств, вакцин и средств защиты, хотя такие возможности у мирового сообщества есть: вспомним GISRS — многостороннюю платформу по мониторингу гриппа под эгидой ВОЗ в 1970-х годах. В ситуации, когда государства обращаются к односторонним мерам защиты своих систем здравоохранения (ограничения экспорта, принудительное лицензирование, экстренная регистрация лекарственных препаратов, использование off-label и т.д.) активизация работы по принятию законопроекта о принудительном лицензировании в России является важнейшим шагом на пути к стабильности нашей системы здравоохранения в условиях кризиса. Принимая именно сейчас закон о принудительном лицензировании, Россия не только следует общемировой тенденции, но и полностью соблюдает свои международные обязательства по Соглашению ТРИПС, подкрепленные Дохийской декларацией 2001 года».

Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев рассказал о картелизации фармацевтической сферы в Российской Федерации и привел статистику дел о картелях и иных антиконкурентных соглашениях.

«Фармацевтические рынки во всем мире подвержены картелизации, и российская фарма – не исключение. В первом полугодии 2020 года мы наблюдали прирост выявленных сговоров на этом рынке на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Однако, по итогам года уже можно говорить об общем снижении картельной активности – на 46% в целом и на 23% в фармацевтической сфере», — сообщил Андрей Тенишев.

«Такие результаты были достигнуты вследствие как объективных экономических причин, в том числе увеличения производства медизделий, решения проблем с поставками, так и принимаемых нами действий. В этот непростой период мы старались действовать всем спектром имеющихся у нас полномочий, сделав акцент на предупреждающем контроле», — добавил он.

Профессор Университета Стокгольма, сотрудник Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Бьёрн Ландквист рассказал о проведенном исследовании, которое затрагивает вопросы поглощения крупными фармкомпаниями более мелких и сказывается на проведении ими научных разработок в отношении перспективных лекарственных средств.

Со слов спикера, их исследование показывает, что слияние компаний приводит к снижению исследовательской активности или даже ее прекращению. Получая контроль над бизнесом, крупные фармкомпании «сворачивают» исследовательские программы своих бывших конкурентов.

Решение этой проблемы Бьёрн Ландквист видит в усилении контроля со стороны антимонопольного органа и выдаче разрешений на такие слияния на условиях, не препятствующих продолжению исследовательских разработок.

Эксперт Антимонопольного бюро ГУКРР КНР Джин Джинь сообщила о вызовах, которые встали перед китайским конкурентным ведомством в связи с COVID-19. Основные из них: большое количество жалоб от потребителей, картелизация фармрынков, затрудненность проведения расследований вследствие введенного карантина. Также пандемия негативно сказалась на секторе МСП.

Руководитель международного департамента конкурентного ведомства Италии Андреа Минуто Риццо, в свою очередь, рассказала о проблемах конкуренции на рынках лекарств и медицинских изделий во время пандемии.

«Антимонопольные агентства не должны стремиться контролировать цены, но должны пытаться в рамках своих полномочий защищать потребителей от эксплуатации», — сообщила Андреа Минуто Риццо.

О роли конкурентной политики в доступе к услугам здравоохранения и основным лекарствам рассказала и.о. начальника отдела канцелярии комиссионера Комиссии по конкуренции ЮАР Мапато Рамакгопа. Она отметила, что всеобщий доступ к услугам здравоохранения и основным лекарствам в Южной Африке тормозится несколькими факторами.

«Одним из выходов из сложившегося положения для многих стран может стать создание общих рынков и надежных правил, в которых компании будут чувствовать себя лучше, смогут кооперировать производительные и научно-исследовательские силы, и таким образом снижать негативное влияние пандемии на функционирование национальных экономик. Сегодня каждая страна рассказала о своем опыте. И почти все говорили о том, что в разумном пределе снижали административные требования к функционированию фармацевтических рынков. Имеет смысл сохранить и использовать на постоянной основе те меры, которые были приняты в условиях пандемии и создали дополнительные блага для экономики, компаний и людей в виде соответствующего объема лекарственных препаратов и надлежащих цен», — заключил Тимофей Нижегородцев.

gmpnews