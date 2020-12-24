Минздрав формирует консолидированный спрос регионов на дефицитные препараты

Отсутствие сформированной прогнозной потребности и система ценообразования на препараты ЖНВЛП, которая не учитывает возросшие издержки, стали основными причинами возникновения дефицита лекарств, считают в Минпромторге. Министерство постоянно отслеживает ситуацию и ищет пути решения проблем совместно с другими ведомствами.

Минздрав России проводит работу с регионами по формированию консолидированной потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. После ее завершения будет проведен анализ возможностей производителей и поставщиков по ее удовлетворению и при необходимости приняты соответствующие меры, передает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

18 декабря Всероссийский союз пациентов от лица 20 пациентских объединений направил письмо президенту, в правительство, Минздрав и Минпромторг со списком из 42 лекарственных препаратов, дефицит которых наблюдается в России на протяжении нескольких месяцев.

В Минпромторге сообщили, что в курсе проблемы. Ведомство держит на постоянном контроле ситуацию с наличием лекарств из Перечня ЖНВЛП. Сотрудники, которых цитирует ТАСС, считают, что дефицит препаратов возник по нескольким причинам: система ценообразования на препараты ЖНВЛП, которая вызвала массовый уход с рынка производителей и сокращение производства, проблемы с проведением закупок лекарств, резко возросший спрос и отсутствие сформированной прогнозной потребности в медикаментах на фоне подъема заболеваемости.

Все эти вопросы постоянно обсуждаются на межведомственных совещаниях с участием фармпроизводителей, и по каждому из них принимаются меры, включая наращивание собственного производства и импорт фармсубстанций и лекарственных средств.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

pharmvestnik