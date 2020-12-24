Европа зарегистрировала первую вакцину против коронавируса

Вслед за положительной оценкой регулятора Еврокомиссия одобрила первую вакцину против коронавируса, разработанную BioNTech и Pfizer. Начало вакцинации в ЕС ожидается 27 декабря.

Еврокомиссия дала условную регистрацию первой вакцине против коронавируса от BioNTech и Pfizer, сообщается на сайте ведомства. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вакцинация препаратом на территории ЕС начнется 27—29 декабря.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало препарат к одобрению для профилактики COVID-19 у лиц от 16 лет. Регулятор заключил, что данных по качеству, безопасности и эффективности достаточно для его условной регистрации на территории ЕС.

EMA подчеркивает, что эффективность вакцины в клиническом исследовании составила 95%, в том числе для людей из группы риска тяжелой формы COVID-19. Оценка проводилась по данным свыше 36 тыс. участников.

В начале декабря Великобритания первой одобрила вакцину от Pfizer и BioNTech и начала вакцинацию отдельных групп населения. Далее вакцинация препаратом стартовала в США, и страны сообщили о побочных эффектах, связанных с его применением.

Соединенные Штаты разрешили использование уже двух вакцин против коронавируса: сначала от Pfizer и BioNTech, а неделю спустя — разработку компании Moderna. В EMA вакцину Moderna пока оценивают, встреча по результатам проверки запланирована на 6 января.

Анастасия Теслина

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