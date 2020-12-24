Вакцину «Спутник V» зарегистрируют в Казахстане в январе–феврале

С 26 января по 11 февраля 2021 года в Казахстане будет зарегистрирована вакцина от коронавируса «Спутник V». Предполагается, что к февралю в стране будет произведено 80 тыс. доз вакцины.

Власти Казахстана планируют зарегистрировать вакцину «Спутник V» в начале следующего года. Препарат ожидает финальная проверка качества, после которой будет принято финальное решение о регистрации вакцины, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана.

«С 24 декабря 2020 года по 21 января 2021 года вакцина пройдет контроль качества опытных серий в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. В случае успешной проверки с 26 января по 11 февраля 2021 года планируется зарегистрировать препарат в Республике Казахстан», – говорится в сообщении пресс-службы.

Предполагается, что в феврале в стране произведут 80 тыс. доз вакцин, в марте – 150 тыс., в апреле – около 600 тыс. доз. При этом стоимость российской вакцины «Спутник V», произведенной в Казахстане, может оказаться выше, чем в России (с учетом логистики), сообщал sputnik.kz.

Ранее «ФВ» писал о том, что 21 декабря премьер-министр Казахстана Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству российской вакцины. Опытная партия «Спутник V», произведенная в Казахстане, отправлена в Россию для проверки качества.

Сейчас этот же комплекс рассматривается в качестве площадки для производства собственной казахстанской вакцины QazCovid-in, пишет sputnik.kz. Технически комплекс в состоянии производить две вакцины параллельно, убеждены в КФК.

Руслан Мавлиханов

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