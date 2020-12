Исследования показали способность флувоксамина снижать риск осложнений при COVID-19

СМИ активно обсуждают результаты клинического исследования, показавшего способность антидепрессанта флувоксамин существенно снижать риск тяжелых осложнений COVID-19.

Отчет об эксперименте с участием 152 пациентов с подтвержденным ПЦР диагнозом COVID-19 опубликован в The Journal of the American Medical Association в середине ноября. Среди участников исследования, принимавших антидепрессант на начальных стадиях заболевания, не было зарегистрировано ни одного эпизода клинического ухудшения, потребовавшего госпитализации.

«Вполне возможно, в схеме лечения легких форм коронавируса для профилактики осложнений свое место займет антидепрессант», – отмечает РБК-Здоровье.

«Даже если вакцины или другие терапевтические средства используются в качестве первой линии защиты, флувоксамин способен резко снизить риск госпитализации. <…> Лечение, которое может предотвратить проблемы с легкими у людей, заразившихся коронавирусом, крайне необходимо. Мы с нетерпением ждем возможности провести в ближайшие недели более масштабное исследование для дальнейшей оценки эффективности флувоксамина», – цитирует выводы исследователей другой ресурс, Naked Science.

В свою очередь, издание «Настоящее Время» приводит разъяснения ведущего автора исследования Анжелы М. Рейерсен. По ее словам, выявленный эффект может быть связан со способностью флувоксамина регулировать выработку провоспалительных цитокинов, избыточная активность которых при COVID-19 является одной из основных причин осложнений этого заболевания. В пользу этой версии говорят результаты ранее проведенных исследований, в ходе которых препарат снизил интенсивность воспалительных реакций у лабораторных животных.

Флувоксамин – селективный ингибитор обратного захвата серотонина, применяемый для лечения и профилактики депрессий, симптоматического лечения обсессивно-компульсивных расстройств. Российский генерик флувоксамина – препарат «Рокона®» – выпускается фармацевтической компанией «Рафарма», формирующей вместе с компанией «Сотекс» основу производственного сегмента ГК «Протек».

