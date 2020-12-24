Оправданный по обвинению в картеле поставщик лекарств освобожден от штрафа в 12 млн рублей

Компания «РТКС» добилась отмены штрафа в размере 11,9 млн руб., который был наложен на нее УФАС за заключение картельного соглашения. Судебные инстанции признали выводы антимонопольного органа об антиконкурентном договоре несостоятельными и отменили решение, которое послужило основанием для возбуждения административного дела.

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск ООО «РТКС» к региональному управлению ФАС об отмене решения о наложении штрафа. Поскольку судебные инстанции признали незаконным решение УФАС об участии компании в картеле на рынке поставок лекарственных средств, то и административное наказание также было признано необоснованным. Соответствующее решение от 21 декабря опубликовано в системе «Мой арбитр».

В декабре 2019 года Пермское УФАС признало ООО «Фарма Софт» и ООО «РТКС» участниками картеля и выдало им предписание, в котором указало на необходимость «использовать собственную ценовую политику» и на недопустимость поддержания цен на торгах.

Территориальный орган строил обвинение на том, что поставщики подавали заявки на торги с разницей в пару часов, а их документация будто бы писалась под копирку. К тому же на аукционе они практически не торговались друг с другом. Снижение цены не превышало 0,5% от НМЦК. Обе компании против такой оценки возражали и виновными себя не признавали. Пока они обжаловали решения УФАС в суде, комиссия антимонопольного органа оштрафовала их на 11,9 млн руб. каждую.

Сначала отмены данной санкции добилась «Фарма Софт», это произошло еще в сентябре. Теперь ее примеру последовала «РКТС». Решение Арбитражного суда Пермского края не вступило в силу.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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