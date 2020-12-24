Teva объявила о выводе восьми лекарств с рынка России

Российское подразделение Teva распространило письмо о прекращении ввоза на территорию России шести препаратов. По двум из них – пеницилламин для лечения болезни Вильсона – Коновалова и леводопа + бенсеразид для лечения болезни Паркинсона – Teva один из основных поставщиков.

Российское подразделение Teva – ООО «Тева» – объявило о прекращении ввоза в Россию «Купренила» (МНН пеницилламин), «Леводопа/бенсеразид-Тева» (МНН леводопа + бенсеразид), «Ревалид-Тева» (витамины), «Риссет» (МНН рисперидон), «Теваната» (МНН алендроновая кислота), «Вестибо» (МНН бетагистин), «Метотрексат-Тева» (МНН метотрексат) и «Финлепсина» (МНН карбамазепин). Письмо компании появилось в соцсетях, в пресс-службе Teva «ФВ» подтвердили его подлинность.

Все препараты из этого списка поставляются другими производителями, как зарубежными, так и российскими.

Например, по данным AlphaRM, из 11,5 млн упаковок бетагистина, проданных на рынке за десять месяцев 2020 года, доля «Вестибо» составила 5%, или 608,5 тыс. упаковок. Аналогичная ситуация с препаратами «Риссет» (4% рынка в натуральном выражении), «Теванат» (1%), «Метотрексат-Тева» (1%).

Стоит отметить, что «Метотрексат-Тева» – единственный препарат с дозировкой 25 мг на мл.

Доля бренда «Финлепсин» за 10 месяцев 2020 года в упаковках составила 35%. Однако бренд объединяет два торговых наименования – «Финлепсин» и «Финлепсин ретард». В январе — октябре первого препарата продано 784,1 тыс. упаковок, а второго – 850,5 тыс. О его выводе с российского рынка компания не объявляла.

Также чуть более 30% доля препарата «Леводопа/бенсеразид-Тева». В текущем году продажи лекарства составили почти 161 тыс. упаковок за десять месяцев. Больше были только поставки препарата «Мадопар» компании Roche, которая в июле 2020 года объявила о прекращении ввоза лекарства в Россию после июля 2021 года. Причина – применяемая методика ценообразования на препараты из Перечня ЖНВЛП, которая делает экономически нецелесообразными поставки препарата «Мадопар», объяснили тогда в компании.

Teva пока не объяснила причину прекращения поставок всех перечисленных препаратов. В пресс-службе компании «ФВ» прокомментировали только, почему в Россию не будет поставляться «Купренил»: «Фактором, повлиявшим на это решение, стали правила ценообразования на препараты, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Из-за невозможности перерегистрировать предельную отпускную цену в связи с существенным повышением себестоимости производства поставки «Купренила» в Россию остаются экономически нецелесообразными для компании».

ООО «Тева» в соответствии с положением Постановления Правительства РФ № 1771 от 30.10.2020 направило в Росздравнадзор запрос с просьбой пересмотреть предельную отпускную цену на «Купренил» из-за возникновения дефектуры в связи с ценообразованием.

В компании также отметили, что в России есть отечественный производитель пеницилламина, поэтому в Teva сочли возможным прекратить поставки своего лекарства. Согласно ГРЛС, пеницилламин с 2019 года выпускает «Натива». Однако, по данным AlphaRM, продаж отечественного препарат пока не было.

Елена Калиновская

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