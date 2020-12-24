«Аквадетрим» стал победителем Russian Pharma Awards-2020

«Акрихин» ставит на повестку актуализацию распространенной проблемы нехватки витамина D и его значение для организма взрослого и ребенка. Научно доказано, что витамин D способствует формированию здорового скелета, снижает риск заболевания рахитом и влияет на становление многих систем организма в течение периода активного роста детей.1

Бренд «Аквадетрим» в 2012-2017 годы выступил партнером Всероссийского фармако-эпидемиологического исследования «Родничок» по обеспеченности витамином D детей в возрасте 0-3 лет, которое выявило, что только каждый третий ребенок имеет нормальные показатели уровня витамина D в крови. А в 2020 году «Акрихин» провел обширное эпидемиологическое исследование в России об уровне витамина D у взрослых, показавшее, что 84% жителей страны имеет недостаточность и дефицит витамина D, и это состояние наблюдается даже у тех, кто живет в южных регионах*. В образовательных целях компания запустила портал D-ficitu.net с актуальной и полезной информацией о важной роли и влиянии витамина D на здоровье.

В этом году Russian Pharma Awards состоялась уже в 9 раз. Ежегодно премия открывает около 20 номинаций для участия свыше 70 препаратов. К голосованию приглашается более 430 тысяч врачей со всей страны, опрос большой выборки специалистов здравоохранения способствует объективным результатам. Премия дает возможность узнать мнение врачей о конкретных препаратах, а также помогает выстраивать МСМ-стратегию на основании выявленных ответов. По данным опроса сообщества «Доктор на работе», 53,9% врачей при назначении лекарственных средств отдают предпочтение брендам-победителям премии.

«Наша компания всегда ориентируется на самые высокие стандарты и амбициозные цели, и мы рассчитываем на доверие со стороны врачей и их пациентов, — прокомментировал вице-президент по продажам и маркетингу безрецептурных препаратов «Акрихин» Алексей Мальцев. — С этой наградой мы получили признание со стороны такой требовательной аудитории, как врачи. Для любой фармацевтической компании крайне важно выстраивание диалога с врачебным сообществом. Благодаря участию в Russian Pharma Awards, мы можем не только демонстрировать результаты своей многолетней деятельности, но и поддерживать дальнейшую коммуникацию с врачами».

* По данным масштабного эпидемиологического исследования, прове­денного компанией Акрихин весной 2020 г.

1. Национальная программа «Недостаточность витамина D у детей и подростков Российской Федерации: Современные подходы к коррекции». Москва, 2018.// Союз педиатров России. ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России. ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России. ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи».

Источник: «Акрихин»