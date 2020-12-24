Путин изменил порядок исследования вспомогательных веществ в дженериках

Президент России Владимир Путин упразднил полномочия Минздрава по организации проверки вспомогательных веществ в составе дженериков. Теперь порядок будет определяться в соответствии с актами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Владимир Путин внес изменения в ст.18 и 45 Закона «Об обращении лекарственных средств». Поправки разработаны для гармонизации национального российского законодательства с правом ЕАЭС. Документ был принят Госдумой 9 декабря и одобрен Советом Федерации 16 декабря. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам, меняется порядок проведения исследований воспроизведенного препарата, если он содержит другие вспомогательные вещества (или вещества в другом количестве), чем референтный. Доказывать, что вспомогательные вещества не влияют на эффективность вопроизведенного препарата, производитель теперь обязан в соответствии с правовыми актами ЕАЭС.

Кроме того, производители субстанции этилового спирта должны будут передавать ее в емкостях установленного объема не только для выпуска препаратов, но и для изготовления медизделий.

Ольга Коберник

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