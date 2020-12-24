Biogen выплатит штраф в размере 22 млн долл. за махинации с фондами помощи пациентам

Кембриджская компания Biogen согласилась выплатить 22 млн долл. по обвинению в незаконном использовании двух фондов для оплаты лекарств пациентам по программе Medicare. Таким образом, Biogen получала возмещение расходов за свои препараты против рассеянного склероза.

Компания Biogen согласилась выплатить 22 млн долл. по иску от федеральных американских прокуроров относительно незаконного использования двух фондов для финансирования закупок своих препаратов от рассеянного склероза, сообщает издание Boston Globe. Компания использовала Фонд хронических заболеваний и Фонд помощи для субсидирования закупкок препаратов Avonex и Tysabri для пациентов и получала возмещение расходов в рамках Medicare. Также 1,4 млн долл. выплатит специализированная аптека Advanced Care Scripts, которая помогала Biogen.

Прокуратура США в Бостоне указывает на конкретные действия Biogen, имевшие место в 2011, 2012 и 2013 годах. Они ссылаются на федеральный закон о борьбе с возмещениями, который запрещает фармацевтическим компаниям предлагать или выплачивать вознаграждение, чтобы побудить пациентов Medicare покупать их лекарства.

Это урегулирование стоит в ряду аналогичных соглашений, достигнутых федеральной прокуратурой в Бостоне в рамках продолжающегося расследования того, как фармацевтические компании обращаются к благотворительным фондам, чтобы помочь пациентам оплачивать их лечение.

В заявлении, опубликованном в четверг, Biogen отметила, что входит «в число компаний, которые ранее получали повестки в суд в связи с правительственным расследованием деятельности организаций, оказывающих финансовую помощь пациентам Medicare».

Компания не согласна с утверждениями прокуратуры и полагает, что ее поведение было уместным. Но она заявила, что улаживает дело, «чтобы прекратить это расследование и продолжать уделять внимание потребностям пациентов». Компания заявила, что по-прежнему считает, что независимые благотворительные программы и пожертвования на эти программы могут помочь здоровью пациентов за счет улучшения доступа к важным лекарствам.

Деятельность Biogen была раскрыта Полом Ни, который большую часть рассматриваемого периода был директором по глобальному прогнозированию в компании. Рубен Гутман, юрист, представлявший Ни в этом деле, сказал, что фармацевтические компании утверждают, что фонды помощи пациентам, которые часто в значительной степени полагаются на пожертвования отрасли, действуют независимо. Но в действительности, по его словам, все обстоит иначе.

«Принятие медицинских решений ставится под угрозу, а государственные деньги тратятся зря», – заявляет Гутман, соучредитель Guttman, Buschner & Brooks. «Индустрия занимается чем-то принципиально незаконным», – добавил он.

В ноябре стало известно, что компания Purdue Pharma выплатит американскому правительству 8,3 млрд долл. за опиоидный кризис. Компанию обвиняют в продвижении препарата «Оксиконтин», вызывавшего сильное привыкание у американцев.

Николай Соколов

pharmvestnik