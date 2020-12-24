Takeda продает свои препараты недавно созданной китайской компании Hasten за 322 млн долларов

Японская компания Takeda заявила, что продаст некоторые свои метаболические препараты и препараты от сердечных заболеваний китайской компании Hasten Biopharmaceutic. Сумма сделки составит 322 млн долл., а само соглашение поможет производителю покрыть свои долговые обязательства.

Takeda объявила, что продаст часть прав на свои препараты китайской компании Hasten, которая была создана несколько месяцев назад, сообщает FiercePharma. В сделку войдут пять препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и метаболические лекарственные средства, среди которых «Эбрантил» (урапидил) от гипертонии. Весь портфель лекарств принес Takeda 109,5 млн долл. за финансовый год, который закончился в марте.

«Китай является очень важным рынком для Takeda в области упрощения доступа к нашим инновационным лекарствам для пациентов, живущих со сложными и редкими заболеваниями. Эта сделка еще больше сосредоточит внимание и ресурсы Takeda на инновациях в Китае и на развивающихся рынках», — говорится в заявлении президента подразделения Takeda по развивающимся рынкам Рикардо Марека.

«Мы по-прежнему стремимся к расширению в Китае, и в течение следующих пяти лет запланировано более 15 сделок», — добавил финансовый директор Takeda Коста Сарукос.

Hasten – новая компания на биофармацевтическом рынке Китая. Согласно данным коммерческого реестра, которые приводит FiercePharma, компания была основана в середине сентября этого года. Она финансируется Ray Capital Management, инвестиционной организацией в области биофармацевтики, которая управляется правительством китайского города Хэфэй.

Продажа этого портфеля поможет Takeda снизить долговую нагрузку, которая появилась после приобретения компании Shire за 59 млрд долл. Для покрытия долга Takeda разработала план продажи продуктов на сумму в 10 млрд долл. Туда входят разработки, связанные с гастроэнтерологией, редкими заболеваниями, онкозаболеваниями, нейробиологией и терапиями, основанными на плазме. В результате текущей сделки общая стоимость проданных активов Takeda превысила изначальный план и составила 11,3 млрд долл.

В этом году Takeda заключила сделку с южнокорейской компанией Celltrion на сумму в 278 млн долл. Также японская компания заключила соглашение по продаже портфеля рецептурных препаратов немецкой Cheplapharm за 562 млн долл. В него входят средства для лечения сердечно-сосудистых, метаболических и воспалительных заболеваний, которые продаются в Европе и Канаде. Их общий объем продаж в 2019 финансовом году составил 260 млн долл.

Кроме того, компания продала две производственные площадки датской компании Orifarm в рамках сделки на сумму в 670 млн долл. В этом году компания также объявила о соглашении с Corza Health о продаже подразделения по производству пластырей TachoSil за 415 млн долл.

В августе этого года компания заключила самую крупную сделку. Takeda договорилась о продаже своего безрецептурного бизнеса в Японии американскому инвестфонду Blackstone за 2,85 млрд долл.

pharmvestnik