Онкогематологи выступили против урезанных стандартов ОМС

Опубликованные на портале нормативно-правовой информации проекты стандартов химиотерапии онкологических заболеваний лимфоидной и кроветворной тканей в системе ОМС не включают до половины необходимых препаратов, исследований и манипуляций. Профессиональные сообщества пытаются остановить их принятие в таком виде.

Разработанные Минздравом проекты стандартов терапии онкологических заболеваний лимфоидной и кроветворной тканей в системе ОМС на 2021 и последующие годы разочаровали специалистов. В документах не предусмотрены многие необходимые базовые препараты, исследования и манипуляции, а также не учтены все возможности сопроводительной терапии. Об этом сообщила председатель Российского профессионального общества онкогематологов, академик РАН Ирина Поддубная на пресс-конференции 23 декабря, пишет «Медвестник».

«Инструкции устарели для многих базовых в онкогематологии препаратов. Поэтому они не включены в стандарты. Там нет основных препаратов, базовых, и нет сопроводительной терапии, без которой невозможно лечить больных», – уточнила Поддубная. По ее словам, сопроводительная терапия должна была быть включена в стандарты априори, чтобы вовремя диагностировать и корректировать те осложнения, которые развиваются у онкогематологических пациентов во время химиотерапии.

Для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru выставлены, в частности, проекты стандартов медицинской помощи взрослым при хроническом миелолейкозе, хроническом лимфоцитарном лейкозе/лимфоме из малых лимфоцитов, при миелодиспластическом синдроме, множественной миеломе. Документы размещены 21 декабря, их обсуждение продлится до 4 января 2021 года. Проект стандарта медицинской помощи взрослым при острых лимфобластных лейкозах стал доступен 16 декабря и открыт для общественного обсуждения до 30 декабря текущего года. Проект стандарта медицинской помощи при лимфобластном лейкозе детям (диагностика и лечение) был размещен 22 декабря и будет обсуждаться до 5 января.

Как сообщила «МВ» Ирина Поддубная, все профессиональные сообщества (онкогематологов, гематологическое и педиатрические сообщества) уже направили на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко информационные письма о несоответствии представленных проектов стандартов клиническим рекомендациям.

В начале 2020 года Научно-практический совет Минздрава одобрил включение сопроводительной терапии в федеральные клинические рекомендации по лечению хронического лимфолейкоза, множественной миеломы и лимфом. В рамках Клинического лимфофорума в Москве была сформирована рабочая группа экспертов по сопроводительной терапии.

«Получается, что итоговые стандарты, которые сейчас предлагаются для обсуждения, абсолютно не соответствуют практической работе. Профессиональное онкогематологическое сообщество должно выразить свое отношение к ним и внести коррективы. Иначе мы не сможем работать», – подчеркнула Поддубная.

На XXIV Онкологическом конгрессе в ноябре сотрудник Центра финансов здравоохранения НИФИ Минфина сообщила, что Минздрав планирует в следующем году повысить коэффициенты для оплаты химиотерапии онкологических заболеваний лимфоидной и кроветворной тканей у взрослых, а также скорректировать коэффициенты, действующие для лекарственной терапии солидных опухолей. Вопрос поддерживающей терапии предполагалось также проработать.

Доступность лекарственных средств – второй по частоте блок вопросов, с которыми обращаются пациенты, сообщил председатель Координационного совета МОД «Движение против рака» Николай Дронов со ссылкой на данные общественного мониторинга доступности и качества медпомощи за 9 месяцев текущего года. «Четверть вопросов связаны с невозможностью получить лекарственный препарат при лечении того или иного вида новообразования. Это говорит о том, что вопросы доступности терапии, несмотря широко идущую реализацию нацпроекта, пока окончательно не решены. Здесь есть над чем работать», – считает он.

Татьяна Бескаравайная

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