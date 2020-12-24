Компания «Промомед» разместила облигации объемом 1 млрд рублей

«Промомед» разместила трехлетние облигации объемом 1 млрд руб. на Московской бирже. Полученные средства будут потрачены на разработку лекарств.

Компания «Промомед» разместила облигации на Московской бирже объемом 1 млрд руб. Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 23 декабря. Ставка купонного дохода зафиксирована на уровне 9,5% годовых. Периодичность выплаты – 182 дня. Об этом говорится в официальном сообщении компании, поступившем в «ФВ».

Поручителем по выпуску выступает производственная площадка холдинга АО «Биохимик». Организаторы размещения – Райффайзенбанк, банк «ФК Открытие» и «Универ капитал».

В компании отметили, что «Промомед» планирует сосредоточиться на создании инновационных противовирусных, антибактериальных, эндокринологических и онкологических препаратов. Инвестиционная программа компании включает не только разработку и производство активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм, но и строительство новых лабораторий, цехов по производству онкологических препаратов, расширение производства таблетированных форм. Всего «Промомед» инвестирует до 7 млрд руб. к 2023 году.

Елена Калиновская

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