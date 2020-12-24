Эффективность китайской антиковидной вакцины от Sinovac превысила 50%

В Бразилии завершилась III фаза испытаний китайской антиковидной вакцины от компании Sinovac Biotech. Специалисты заявили, что эффективность препарата превысила 50%, но публикация финальных результатов испытаний откладывается уже в третий раз, что вызывает сомнения в достоверности исследования.

Специалисты бразильского Института Бутантан, который проводит исследования вакцины от китайской компании Sinovac Biotech, заявили, что эффективность препарата превышает 50%. Однако эксперты отказались назвать точный уровень эффективности, сославшись на договоренности с Sinovac, сообщает Reuters. Тем не менее они отметили, что вакцина достаточно эффективна против COVID-19 и может быть одобрена для экстренного использования в Бразилии. Национальный регулятор Anvisa считает, что эффективность вакцин во время пандемии должна превышать 50%.

«Нашей целью было достижение показателя в 50%. Даже если бы этот показатель составил 51%, для нас это было бы важно, тем более что мы живем в момент кризиса в области здравоохранения», – сказал по этому поводу министр здравоохранения Сан-Паулу Жан Горинштайн.

Бразильские официальные лица заявили, что Sinovac попросил их отложить выпуск точных данных об эффективности вакцины на 15 дней, пока компания объединяет данные глобальных испытаний. Публикация этих данных откладывается уже в третий раз, что может вызвать скептицизм по отношению к вакцине, особенно в Бразилии, передает Reutres. Ранее президент страны Жаир Болсонару заявлял, что не будет прививаться от COVID-19, он также неоднократно критиковал китайскую вакцину из-за ее «происхождения». Reuters также ссылается на опрос, проведенный в Бразилии в декабре, согласно которому половина бразильцев не стала бы принимать китайские вакцины.

Препарат от Sinovac называется CoronaVac и представляет собой химически инактивированную цельновирусную вакцину против COVID-19. Директор Института Бутантан Димас Ковас заявил, что ни у одного из привитых в ходе исследования добровольцев не развилась тяжелая форма COVID-19, что вселяет оптимизм в отношении эффективности вакцины.

«Не иметь тяжелых случаев – это хорошо. Это будет очень полезно для борьбы с пандемией», – сказала член научного комитета Бразильского общества иммунологии Кристина Бонорино.

Однако, по ее словам, имиджу вакцины вредит нерешительность ее разработчиков. В Sinovac должны были сообщить полные результаты исследований уже сейчас, а не откладывать их.

Sinovac стал вторым китайским производителем вакцин, который представил результаты поздних стадий клинических испытаний. В начале этого месяца Объединенные Арабские Эмираты заявили, что вакцина, разработанная китайским национальным фармацевтическим предприятием Sinopharm, имеет эффективность 86%.

Sinovac заключил сделки на поставку своей вакцины с несколькими странами, включая Индонезию, Турцию, Бразилию, Чили и Сингапур, а также ведет переговоры о закупках с Филиппинами и Малайзией.

Николай Соколов

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