Зарплаты провизоров-технологов аптек за период пандемии значительно выросли

Москва с большим отрывом лидирует среди российских регионов по уровню дохода провизоров-технологов аптек. С начала пандемии средние зарплаты таких специалистов в столичных аптеках выросли на 16%, выяснили рекрутеры.

Эксперты рекрутингового портала SuperJob подсчитали зарплаты провизоров-технологов в 30 городах России, изучив предложения работодателей и ожидания соискателей.

Как показали результаты исследования, между столицей и регионами по-прежнему большая разница в уровне оплаты труда. Средний заработок провизора-технолога аптеки в Москве составляет 70 тыс. руб. – это вдвое выше, чем в Астрахани или Волгограде. Самые низкие зарплаты предлагают специалистам в Оренбурге – в среднем 32 тыс. руб.

Существенные различия отмечены в уровне оплаты труда у начинающих и опытных специалистов. Сотрудник на старте карьеры в среднем зарабатывает в два раза меньше своего коллеги, имеющего опыт работы провизором-технологом более трех лет.

Как отмечает руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова, на динамику зарплат работников аптек повлияла ситуация с COVID-19.

«В период пандемии нагрузка на аптечные организации увеличилась – и рынок труда отреагировал ростом зарплат. Средние рыночные зарплатные предложения для провизоров-технологов с февраля по декабрь 2020 года в Москве выросли на 16%», — сообщила эксперт.

Помимо Москвы, в тройке городов с самыми высокими зарплатами Санкт-Петербург и Владивосток. Провизор-технолог с опытом работы от 3 лет и навыками аудита технологической документации может зарабатывать в Москве до 100 тыс. руб. (зарплатный максимум), Санкт-Петербурге — до 80 тыс. руб., Владивостоке — до 75 тыс. руб.

Уровни зарплат провизоров-технологов аптек в регионах России (в тыс. руб. в месяц)

Город Зарплатный диапазон Средняя

зарплата, тыс. руб. I Без опыта II Опыт от 1 года III Опыт от 2 лет IV Опыт от 3 лет Москва 45—50 50—60 60—80 80—100 70 Санкт-Петербург 37—42 42—50 50—65 65—80 57 Архангельск 24—27 27—32 32—43 43—55 38 Астрахань 22—24 24—30 30—38 38—50 35 Белгород 24—27 27—32 32—42 42—55 37 Владивосток 35—38 38—45 45—60 60—75 53 Волгоград 22—25 25—30 30—42 42—52 36 Воронеж 25—30 30—35 35—45 45—57 40 Екатеринбург 30—35 35—40 40—55 55—67 47 Казань 25—28 28—35 35—45 45—55 40 Кемерово 24—27 27—32 32—42 42—55 37 Краснодар 30—32 32—38 38—50 50—65 45 Красноярск 25—30 30—35 35—45 45—60 40 Набережные Челны 24—27 27—32 32—42 42—55 37 Нижний Новгород 25—28 28—35 35—45 45—55 40 Новосибирск 27—30 30—35 35—48 48—60 42 Омск 24—27 27—32 32—42 42—55 37 Оренбург 20—23 23—27 27—35 35—45 32 Пермь 25—28 28—33 33—45 45—55 40 Псков 25—28 28—33 33—45 45—55 40 Ростов-на-Дону 28—30 30—37 37—50 50—60 43 Рязань 26—30 30—35 35—45 45—60 40 Самара 25—28 28—35 35—45 45—55 40 Смоленск 25—28 28—33 33—45 45—55 40 Сочи 33—37 37—45 45—60 60—70 52 Тверь 28—30 30—37 37—50 50—60 43 Уфа 24—27 27—32 32—42 42—55 37 Хабаровск 32—35 35—43 43—60 60—72 50 Челябинск 25—30 30—35 35—45 45—60 40 Ярославль 25—30 30—35 35—45 45—60 40

Источник: SuperJob

Наталья Маскина

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