Зарплаты провизоров-технологов аптек за период пандемии значительно выросли

Москва с большим отрывом лидирует среди российских регионов по уровню дохода провизоров-технологов аптек. С начала пандемии средние зарплаты таких специалистов в столичных аптеках выросли на 16%, выяснили рекрутеры.
Эксперты рекрутингового портала SuperJob подсчитали зарплаты провизоров-технологов в 30 городах России, изучив предложения работодателей и ожидания соискателей.
Как показали результаты исследования, между столицей и регионами по-прежнему большая разница в уровне оплаты труда. Средний заработок провизора-технолога аптеки в Москве составляет 70 тыс. руб. – это вдвое выше, чем в Астрахани или Волгограде. Самые низкие зарплаты предлагают специалистам в Оренбурге – в среднем 32 тыс. руб.
Существенные различия отмечены в уровне оплаты труда у начинающих и опытных специалистов. Сотрудник на старте карьеры в среднем зарабатывает в два раза меньше своего коллеги, имеющего опыт работы провизором-технологом более трех лет.
Как отмечает руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова, на динамику зарплат работников аптек повлияла ситуация с COVID-19.
«В период пандемии нагрузка на аптечные организации увеличилась – и рынок труда отреагировал ростом зарплат. Средние рыночные зарплатные предложения для провизоров-технологов с февраля по декабрь 2020 года в Москве выросли на 16%», — сообщила эксперт.
Помимо Москвы, в тройке городов с самыми высокими зарплатами Санкт-Петербург и Владивосток. Провизор-технолог с опытом работы от 3 лет и навыками аудита технологической документации может зарабатывать в Москве до 100 тыс. руб. (зарплатный максимум), Санкт-Петербурге — до 80 тыс. руб., Владивостоке — до 75 тыс. руб.
Уровни зарплат провизоров-технологов аптек в регионах России (в тыс. руб. в месяц)
|Город
|Зарплатный диапазон
|Средняя
зарплата, тыс. руб.
|I
Без опыта
|II
Опыт от 1 года
|III
Опыт от 2 лет
|IV
Опыт от 3 лет
|Москва
|45—50
|50—60
|60—80
|80—100
|70
|Санкт-Петербург
|37—42
|42—50
|50—65
|65—80
|57
|Архангельск
|24—27
|27—32
|32—43
|43—55
|38
|Астрахань
|22—24
|24—30
|30—38
|38—50
|35
|Белгород
|24—27
|27—32
|32—42
|42—55
|37
|Владивосток
|35—38
|38—45
|45—60
|60—75
|53
|Волгоград
|22—25
|25—30
|30—42
|42—52
|36
|Воронеж
|25—30
|30—35
|35—45
|45—57
|40
|Екатеринбург
|30—35
|35—40
|40—55
|55—67
|47
|Казань
|25—28
|28—35
|35—45
|45—55
|40
|Кемерово
|24—27
|27—32
|32—42
|42—55
|37
|Краснодар
|30—32
|32—38
|38—50
|50—65
|45
|Красноярск
|25—30
|30—35
|35—45
|45—60
|40
|Набережные Челны
|24—27
|27—32
|32—42
|42—55
|37
|Нижний Новгород
|25—28
|28—35
|35—45
|45—55
|40
|Новосибирск
|27—30
|30—35
|35—48
|48—60
|42
|Омск
|24—27
|27—32
|32—42
|42—55
|37
|Оренбург
|20—23
|23—27
|27—35
|35—45
|32
|Пермь
|25—28
|28—33
|33—45
|45—55
|40
|Псков
|25—28
|28—33
|33—45
|45—55
|40
|Ростов-на-Дону
|28—30
|30—37
|37—50
|50—60
|43
|Рязань
|26—30
|30—35
|35—45
|45—60
|40
|Самара
|25—28
|28—35
|35—45
|45—55
|40
|Смоленск
|25—28
|28—33
|33—45
|45—55
|40
|Сочи
|33—37
|37—45
|45—60
|60—70
|52
|Тверь
|28—30
|30—37
|37—50
|50—60
|43
|Уфа
|24—27
|27—32
|32—42
|42—55
|37
|Хабаровск
|32—35
|35—43
|43—60
|60—72
|50
|Челябинск
|25—30
|30—35
|35—45
|45—60
|40
|Ярославль
|25—30
|30—35
|35—45
|45—60
|40
Источник: SuperJob
Наталья Маскина
pharmvestnik