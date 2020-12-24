«Ростех» займется выпуском слуховых аппаратов

ГК «Ростех» начнет серийный выпуск цифровых слуховых аппаратов на мощностях тульского завода «Октава», в компании намерены произвести не менее 10 тысяч аппаратов. Объем инвестиций в проект на раскрывается, выход продукции запланирован на II квартал 2021 года. ГК «Ростех» начнет серийный выпуск цифровых слуховых аппаратов на мощностях тульского завода «Октава», в компании намерены произвести не менее 10 тысяч аппаратов. Объем инвестиций в проект на раскрывается, выход продукции запланирован на II квартал 2021 года.

На первом этапе «Октава» будет производить только заушные слуховые аппараты, затем – внутриушные и внутриканальные слуховые аппараты, заушные модели с внешним ресивером и другие. На старте проекта оборудование будет представлено в экономическом и среднем ценовых сегментах.

В настоящее время идет подготовка к запуску участка производства, после проверки тестовой партии, предположительно во II квартале 2021 года, будет начат серийный выпуск продукта.

В «Ростехе» нацеливаются на госзаказ как основной рынок сбыта, оценивая потребность в слуховых аппаратах в 300 тысяч единиц изделий в год с ежегодным ростом 10%.

Завод «Октава» был основан в 1927 году, занимался выпуском электроакустического оборудования для военных и гражданских целей. Компетенции по производству слуховых аппаратов были утрачены в 90-х годах. В июне 2017 года тульский завод был передан в прямое управление ГК «Ростех», с этого момента началась подготовка к возобновлению производства медизделий.

В сентябре 2019 года «Октава» представила прототипы новых слуховых аппаратов «Прима». По замыслу разработчиков, цифровые 32-, 16- и 12-канальные слуховые аппараты предназначены для компенсации слабых, средних, тяжелых и сверхтяжелых потерь слуха. Аппараты будут выпускаться как в классической аналоговой версии, так и в версиях с функцией Bluetooth.

По данным СПАРК-Интерфакс, в 2019 году выручка АО «Октава» составила 233,4 млн рублей, чистый убыток – 74 млн рублей.

Фото: Ростех

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