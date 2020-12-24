«Генотек» привлек $4 млн инвестиций

«Как и другие акционеры Genotek, «Яндекс» не получит доступа к технологическим решениям компании и данным пользователей. Не планируется и изменение политики конфиденциальности, которая предполагает полный запрет на передачу любых персональных данных клиентов кому-либо, включая акционеров компании», – заявили в «Генотек».
Привлеченные в ходе очередного раунда инвестиции пойдут на развитие научной, медицинской и коммерческой базы компании, а также разработку новых продуктов и сервисов. В частности, в компании намерены расширить сферу применения генетических тестов на персонализированные рекомендации по лечению заболеваний, медицинское страхование, стратегию питания и изучение собственной генеалогии.
Медико-генетический центр «Генотек» был создан в 2010 году выпускниками биологического и механико-математического факультетов МГУ Артемом Елмуратовым, Валерием Ильинским и Кириллом Петренко. Компания специализируется на диагностике, выявлении генетической предрасположенности к заболеваниям и генетическом тестировании. Дополнительные офисы открыты в США, Казахстане и на Кипре. Компания оказывает услуги на территории 16 государств.
В феврале 2016 года «Генотеку» удалось привлечь $2 млн инвестиций. Инвесторами стали бывший руководитель администрации президента и член совета директоров «Яндекса» Александр Волошин и совладелец агрохолдинга «Русагро» Максим Басов. В феврале 2017 года $1 млн инвестировал «Фармстандарт» Виктора Харитонина.
По данным CПАРК-Интерфакс, 100% ООО «Холдинг Генотек» принадлежит кипрской Cleome Holding Limited. Контрольным пакетом акций компании владеют основатели Валерий Ильинскй и Артем Елмуратов, в число совладельцев входит третий основатель Кирилл Петренко, а также Максим Басов, Александр Волошин, Константин Стискин и структуры «Фармстандарта». Выручка компании в 2019 году составила 128,9 млн рублей, чистый убыток – 12,1 млн рублей.
Фото: genotek.ru