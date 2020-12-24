«Промомед» инвестирует в инновационные лекарства 7 млрд рублей «Генотек» привлек $4 млн инвестиций » «Воплощение идеального пути пациента с лимфопролиферативными заболеваниями»: как в Сколково создается площадка для внедрения инноваций в онкогематологии В Центре инноваций и интернета вещей в здравоохранении в Сколково появится новая терапевтическая зона – онкогематология. Зона создается при поддержке «Янссен», подразделения фармацевтических товаров ООО «Джонсон & Джонсон». На площадке, открытие которой состоялось 22 декабря, агрегированы инновационные решения и практики, направленные на эффективное лечение пациентов с гемобластозами. В ходе запуска ведущие гематологи страны, курирующие проект, рассказали о его содержании и перспективах. Лариса Менделеева, руководитель управления по научной и образовательной работе, заведующая отделом химиотерапии парапротеинемических гемобластозов Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава РФ, профессор, д. м. н. – Какие задачи призван решить проект в Сколково? – Онкогематология сегодня – наиболее стремительно развивающаяся терапевтическая область. За последние несколько лет диагностика и лечение онкогематологических заболеваний существенно изменились. Мы видим значительное улучшение выживаемости и качества жизни пациентов при злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной ткани, достигаемое благодаря правильной последовательности оказания помощи. В онкогематологии крайне важна точная молекулярно-генетическая диагностика для определения прогностических факторов и выбора дальнейшей тактики лечения пациентов. В арсенале отечественных гематологов каждый год появляются новые таргетные препараты, на первый план выходит необходимость диссеминации наиболее результативных и инновационных подходов лучшего опыта. Именно с этой целью и создавался проект Сколково: продемонстрировать идеальную последовательность этапов оказания медицинской помощи пациентам на примере наиболее распространенных злокачественных новообразований крови, составляющих суммарно 32–40% от общей распространенности: хронического лимфоцитарного лейкоза (22–30% от общей распространенности) и множественной миеломы (10%). – Какие практические результаты вы хотите получить? – Мы планируем не только показывать идеальный путь пациента с онкогематологическими заболеваниями, но и собрать лучший опыт и инновационные проекты, которые могут положительно влиять на ключевые показатели нашей службы. Увеличение общей выживаемости и улучшение качества жизни пациентов являются фундаментом для оценки ценностно-ориентированного здравоохранения и измерения результатов внедрения инноваций. Зона онкогематологии в Сколково – хорошая площадка для повышения осведомленности и обмена опытом между ведущими экспертами, специалистами, представителями профильных учреждений федерального и регионального уровней, пациентскими организациями, производителями медоборудования и фармацевтическими компаниями. – Как распределены роли между участниками проекта? – Решение утвердить онкогематологию в качестве новой терапевтической области для разработок и демонстрации новых идей и технологий на базе Центра инноваций и интернета вещей в здравоохранении в Сколково было принято совместно в начале этого года. Инициатором, идейным вдохновителем и лидером проекта стало профессиональное и научное сообщество. При этом мы открыты для сотрудничества с фармацевтическими компаниями, которые помогают нам реализовать проект и создать профильную зону в Сколково. В частности, «Янссен», подразделение фармацевтических товаров ООО «Джонсон и Джонсон», активно участвовало в запуске проекта и помогает нам с визуализацией этапов пути пациента. – Как должен выстраиваться путь онкогематологического пациента? – Суть проекта как раз в воплощении идеального пути пациента с лимфопролиферативными заболеваниями – от момента появления первых клинических симптомов до получения терапии и последующего мониторинга. Первый этап – диагностика – подразумевает использование новейших технологий и специализированных методов лабораторных исследований, которые позволяют выбрать правильную стратегию терапии и дальнейшего ведения пациентов. Прогноз выживаемости таким образом может быть улучшен на 30–60% в зависимости от нозологии и метода диагностики. Ранняя диагностика – важный прогностический фактор для выбора дальнейшей тактики лечения пациентов. Второй этап – лечение – будет определять стратегию клинического выбора оптимального режима терапии на примере лучшего российского опыта: локальных клинических исследований, регистра пациентов, инновационных цифровых предиктивных инструментов и инструментов комплексного анализа. Пример инновационного информационно-аналитического решения в данной сфере – «Инструмент выбора оптимальной стратегии и прогнозирования исходов терапии множественой миеломы» (Multiple Myeloma Treatment Analyzer, MMTA). Этот алгоритм учитывает данные конкретного пациента (функциональный статус, стадия и агрессивность протекания заболевания, предшествующие режимы терапии и т. д.), и на основании результатов, полученных в ходе реальной клинической практики и клинических исследований различных режимов терапии, позволяет подобрать наиболее эффективную и безопасную именно для данного пациента схему, которая обеспечит наилучший прогноз выживаемости пациента. Многокритериальный анализ инновационных препаратов в онкогематологии – инструмент для поддержки и объективизации решений в сфере лекарственного обеспечения на региональном уровне. Калькулятор для оценки потенциала региона – еще один аналитический инструмент для повышения объективности принимаемых решений в сфере лекарственного обеспечения в условиях ограниченного бюджетного финансирования. Он помогает принять решение, в направлении каких показателей следует работать в первую очередь. Третий этап – диспансерное наблюдение – включает регулярный мониторинг, образовательные мероприятия для пациентов и их родственников, повышение комплаенса к проводимой терапии, лабораторные и инструментальные исследования для контроля ремиссии. – А каковы этапы реализации самого проекта? – Идея возникла в начале 2020 года, и в течение восьми месяцев мы в кооперации с Центром Сколково и «Янссен» работали над ее реализацией. К моменту запуска в Сколково будет демонстрационная зона онкогематологии с визуализацией каждого этапа пути пациента – через постеры, ролики с выступлениями ведущих экспертов, мониторы, представляющие передовые технологии и инструменты. – На какую целевую аудиторию ориентирован проект? – Это прежде всего специалисты, практикующие в сфере онкогематологии, сотрудники профильных учреждений федерального и регионального уровней, пациентские сообщества, зарубежные специалисты. – Вы планируете широкое распространение полученных в Сколково наработок ? – Конечно, мы работаем над тем, чтобы идеальный путь пациента был внедрен в каждом регионе России. Сделано очень многое, онкогематология продолжает стремительно развиваться – повышается уровень ранней диагностики, обеспечение таргетными препаратами и мониторинга пациентов. Вадим Птушкин, главный внештатный специалист-гематолог Департамента здравоохранения Москвы, заместитель главного врача по гематологии ГКБ им. С.П. Боткина, заведующий отделом инновационных методов лечения подростков и взрослых ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, профессор, д. м. н. – Какова роль таргетной терапии в курации онкогематологического пациента? – В идеале после ранней диагностики и верификации диагноза гематолог должен выбрать правильную тактику лечения. Крайне важно сделать правильный выбор для впервые выявленного пациента. За последние годы в онкогематологии произошел значительный прорыв – появились новые таргетные препараты и схемы, позволяющие значительно влиять на исходы. Таргетная терапия с большей специфичностью воздействует на злокачественные клетки в сравнении с классической химиотерапией. Благодаря этому она оказывает меньшее негативное воздействие на здоровые клетки. Выбор таргетной терапии основан на наличии определенной молекулярной мишени, избирательно представленной в опухолевой клетке, на которую и воздействует лечение. Правильно выбранная таргетная терапия, по данным клинических исследований и реальной практики, улучшает выживаемость пациентов на годы, а для некоторых заболеваний (хронический миелолейкоз) восстанавливает нормальную продолжительность жизни. Пациентов со злокачественными заболеваниями крови при ряде нозологий подразделяют на три группы в соответствии с риском развития неблагоприятного исхода – высокий, промежуточный и стандартный. Общая выживаемость у пациентов высокого риска гораздо ниже, чем у других. Поэтому важно применять наиболее эффективную терапию как можно раньше, особенно у таких пациентов. Например, при множественной миеломе таргетная терапия должна прежде всего рассматриваться для назначения в ранних линиях пациентам, которые имеют высокий риск неблагоприятного прогноза, например, неблагоприятные цитогенетические поломки, наличие экстраоссальных очагов заболевания, продвинутую стадию заболевания, поражение функции почек. Каждая последующая линия терапии, как правило, менее эффективна в связи с накопленной резистентностью и токсичностью лечения, поэтому разумно наиболее эффективную терапию начинать с первой линии, чтобы обеспечить максимальный период без прогрессии и наибольшую продолжительность жизни. В Сколково как раз планируется демонстрация лучших инноваций и технологий для правильного и своевременного выбора таргетной терапии. – Что представляет собой инструмент ММТА и кто может его использовать? – Сегодня цифровизация меняет и врачей, и пациентов. Врачам нужны надежные методы диагностики и прогнозирования, а также эффективные, но безопасные варианты терапии. Пациентам важно знать о новых возможностях лечения. Статистические модели машинного обучения позволяют врачу в существенно более короткие сроки получить результаты анализа эффективности инновационных препаратов в определенной когорте пациентов и выбрать уже оптимальный для конкретного пациента вариант лечения из всех возможных. ММТА является одним из первых шагов в области развития прогностических инструментов, применяющих методы машинного обучения для анализа результатов лечения на основании оценки реальной клинической практики и данных, полученных из клинических исследований. Фактически инструмент объединяет в себе опыт клинической практики последних десяти лет и ожидаемые результаты от применения препаратов. MMTA – это продукт, связывающий воедино технологии анализа больших данных и современные подходы к лечению пациентов с ММ. Применение инструмента позволит гематологам получать данные о результатах лечения более 6 тысяч пациентов с ММ из восьми европейских стран. Это ценная информация, позволяющая на основании проанализированного опыта выбрать конкретному пациенту наиболее подходящую схему лечения, исходя из прогноза заболевания и с учетом влияния наиболее значимых факторов. Безусловно, мы продолжим развитие созданного инструмента. В частности, планируем периодическое обновление базы данных и добавление данных из российской клинической практики. Мы также рассматриваем возможность расширения набора факторов, используемых в анализе, и оценки их влияния на эффективность лечения. – Какие инновации, на ваш взгляд, могут быть внедрены в российской онкогематологии уже в ближайшем будущем? – Россия не уступает европейским странам и США по уровню внедрения инноваций. Я могу сказать, что, например, в Москве показатель общей выживаемости многих онкогематологических заболеваний сопоставим с теми, что демонстрируют Германия и Великобритания. На примере Москвы: за последние 10 лет распространенность ММ на 100 тысяч населения выросла почти в два раза в связи с улучшением результатов лечения на фоне внедрения таргетных препаратов и соответствующим увеличением продолжительности жизни, большим процентом выявляемости, внедрением новых методов цитогенетической диагностики, позволяющим выбирать максимально эффективные схемы лечения. По данным московского регистра, средний возраст пациентов с ММ – 65 лет и старше, общая выживаемость сопоставима с показателями США и ряда европейских стран: двухлетняя выживаемость – 74%, пятилетняя – 48%, десятилетняя – 25%, пятнадцатилетняя – 16% пациентов. Распространенность хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) за 10 лет увеличилась в полтора раза на 100 тысяч населения по тем же причинам, средний возраст составляет 68 лет. Данные пяти-, десяти- и двенадцатилетней выживаемости сопоставимы с США и Европой. В настоящее время мы работаем над повышением доступности ранней цитогенетической диагностики через систему ОМС, над поддержанием и эффективным функционированием полного цикла диагностики, лечения, пересадки костного мозга и мониторинга пациентов в одном учреждении. Улучшению мониторинга каждого пациента может способствовать модернизация работы общероссийского регистра пациентов. В скором будущем ожидаем регистрацию новых форм таргетных препаратов: например, подкожная форма вместо инфузии сокращает время введения с нескольких часов до пяти минут. Впереди новая эра клеточной терапии и биспецифических препаратов, воздействующих сразу на несколько мишеней. Все это позволит дать новые возможности нашим пациентам. Максим Соловьев, заведующий отделением интенсивной высокодозной химиотерапии парапротеинемических гемобластозов НМИЦ гематологии Минздрава РФ, к. м. н. – Отдельным блоком в сколковском проекте прописаны специализированные методы лабораторной и инструментальной диагностики. О чем именно идет речь? – В эру прецизионной терапии крайне важно своевременно и точно установить диагноз онкогематологического заболевания, чтобы подобрать наиболее эффективную и наименее токсичную рискадаптированную и персонализированную терапию. Прорывное развитие методов молекулярной диагностики в онкогематологии дало такую возможность – воздействовать на ключевые механизмы развития заболеваний и персонифицировать терапевтические подходы, повышая их эффективность и минимизируя токсичность. Все шире используются цитогенетические методы исследования и методы геномного секвенирования, включая секвенирование нового поколения, позволяющие выделять пациентов с высоким риском неблагоприятных исходов и требующих высокоэффективного лечения. На сегодняшний день стали доступны такие инструментальные методы исследования, как ПЭТ-КТ, позволяющие детально оценить обширность поражения, эффективность проводимой терапии и адаптировать дальнейшую тактику лечения пациента. При множественной миеломе наиболее значима оценка параметров, которые учитываются в современной системе стадирования (ЛДГ, b2-микроглобулин, цитогенетика и т. д.). Цитогенетическое исследование плазматических клеток методом FISH рекомендуется проводить пациентам со впервые выявленной ММ, а также при рецидивах для выявления наиболее прогностически важных цитогенетических аномалий, таких как t(4;14), t(14;16) и del17p. Они включены в пересмотренную систему стадирования ММ R-ISS и относятся к высокому риску. Кроме цитогенетических исследований, наиболее важное и часто используемое диагностическое исследование – это определение М-протеина при первичной диагностике и оценке ответа опухоли на терапию. В диагностике ХЛЛ в настоящее время используются все доступные в гематологии методы исследований. Например, сейчас мы точно знаем, что такие факторы, как наличие у пациента мутации TP53 или делеции 17p, а также мутационный статус генов вариабельного региона тяжелых цепей иммуноглобулинов определяют неблагоприятное течение заболевания и кардинально влияют на выбор терапии.

Фото: Максим Новиков/Vademecum vademec