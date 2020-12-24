Цена на вакцину «Спутник V» будет снижаться по мере масштабирования производства

РФ выпустит около 30 млн доз вакцины «Спутник V» к июню 2021 года, но это может произойти и раньше, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК.

По его словам, в декабре будет произведено более 2,5 млн доз вакцины.

ПО ЯНВАРЮ, ПО ТЕМ ПЛАНАМ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В НОЯБРЕ ОТКОРРЕКТИРОВАНЫ, ЭТО 3,5 [МЛН ДОЗ], ЗАТЕМ ЭТО ЭСКАЛИРУЕТСЯ ДО 18 [МЛН] К АПРЕЛЮ И ДО 30 [МЛН] К ИЮНЮ. НО У МЕНЯ ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ОПТИМИЗМ, ЧТО ЭТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ И БЫСТРЕЕ, — СКАЗАЛ ОН.

Мантуров также отметил, что цена на вакцину «Спутник V» будет снижаться по мере масштабирования производства. «Пока цена на три месяца, которая утверждена, — 1 942 рубля, но это сделано с учетом того, чтобы мы могли быстро стартовать. И по мере масштабирования [производства] цена будет также для внутреннего рынка ниже», — пояснил он.

Глава Минпромторга РФ добавил, что сейчас завершается регистрация жидкой формы вакцины, а в следующем году ее начнут выпускать в форме лиофилизата — порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения.

gmpnews