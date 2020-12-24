«ФОРТ» поставил на экспорт первые 1,1 млн доз вакцин от гриппа

Биофармацевтическое предприятие «ФОРТ» (входит Marathon Group и холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех) поставило на экспорт первые 1,1 млн доз противогриппозных вакцин.

В 2020 году «ФОРТ» экспортировал вакцины в Республику Беларусь, Молдову, Киргизию, Туркменистан и Узбекистан. В общей структуре поставок наибольший объем (свыше 90%) пришелся на четырехвалентную вакцину «Ультрикс Квадри». Кроме того, зарубежные партнеры закупали трехвалентную вакцину «Ультрикс».

«Ультрикс Квадри» – новейшая отечественная разработка, созданная учеными компании «ФОРТ». Вакцина обеспечивает активную иммунизацию к четырем штаммам вируса гриппа – двум подтипам вируса A и двум – вируса B. «Ультрикс Квадри» производится по технологии полного цикла с соблюдением международных стандартов GMP. Именно такой тип вакцины рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в качестве стандарта в области профилактики гриппа.

«Производственные мощности позволяют выпускать 50 млн доз четырехвалентной вакцины в год. Это ставит «ФОРТ» в один ряд с крупнейшими мировыми производителями. В текущем эпидемическом сезоне гриппозные вакцины производства «ФОРТ» уже применяются для иммунопрофилактики населения пяти стран, не считая Россию. Интерес со стороны зарубежных партнёров растёт. Потенциальный спрос мы оцениваем в десятки миллионов доз ежегодно. При этом обеспечение потребностей отечественного здравоохранения всегда будет нашим безусловным приоритетом», – рассказал генеральный директор холдинга «Нацимбио» Андрей Загорский.

В настоящий момент ведется работа по проведению процедуры преквалификации предприятия Всемирной организацией здравоохранения. Это позволит повысить экспортный потенциал российских противогриппозных вакцин, в том числе – новейшей отечественной разработки «Ультрикс Квадри» и откроет возможности для работы на рынках Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии.

Компания «ФОРТ» – один из крупнейших в мире производителей гриппозных вакцин. Предприятие ежегодно выпускает более 30 млн доз препаратов, соответствующих международным стандартам качества, включая более 10 млн доз четырехвалентной вакцины. В этом году поставки «Ультрикс Квадри» для вакцинации населения России в рамках НКПП были увеличены на 40% по сравнению с 2019 годом и составили 7,5 млн доз.

gmpnews