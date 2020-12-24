Компания «Сотекс» увеличила продажи эноксапарина натрия

На фоне пандемии коронавируса резко вырос сегмент низкомолекулярных гепаринов, в первую очередь эноксапарины натрия. Среди препаратов, представленных в этом сегменте, можно выделить антикоагулянт прямого действия эноксапарин натрия компании «Сотекс».

В 2020 году МНН было включено в методические рекомендации по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В условиях борьбы с COVID-19 препарат стал еще более востребованным и за 9 месяцев нынешнего года объем его продаж вырос до 862,9 млн руб.

«Эноксапарин натрия вышел на второе место по вкладу в продажи портфеля «Бюджетные продажи», — сообщили в «Сотекс». — Также препарат сохраняет безоговорочное лидерство на рынке низкомолекулярных гепаринов по показателю широты линейки дозировок и форм выпуска».

Эноксапарин натрия производства «Сотекс» представлен в восьми дозировках и трех формах выпуска — ампулах, преднаполненных шприцах и преднаполненных шприцах с автоматическим устройством защиты иглы.

Эноксапарин натрия, раствор для инъекций, 18+, Rx [1]. Антикоагулянт прямого действия.

Производитель: ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Россия. Минздрав рекомендует использование эноксапарина наряду с другими антикоагулянтами с в лечении пациентов с COVID-19 [2]. Препарат может применяться для продленной профилактики тромбоэмболических осложнений у пациентов из групп риска (до 45 дней после выписки), а также при развитии этих осложнений, для лечения (не менее 3 месяцев).

Согласно данным компании Headway, эноксапарин натрия производства «Сотекс» в течение 2018-2020 годов лидирует по доле рынка в госзакупках по МНН эноксапарин натрия в упаковках. В период наивысшего спроса — с 1 сентября по 7 декабря 2020 года — компания смогла обеспечить 36%* закупок в упаковках. С января по ноябрь 2020 году компания продала 1,2 млн упаковок. В 2019 году за этот же период было продано почти 500 тыс. упаковок, то есть продажи выросли более чем в два раза.

* Доля рынка в упаковках среди контрактов с известным торговым наименованием МНН эноксапарин натрия.

1. Инструкция ЛП-N (000037)-(РГ-RU).

2. Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 9 (26.10.2020).

Источник: «Сотекс»

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