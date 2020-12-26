Госдума одобрила введение ограничений отпуска и реализации противоинфекционных препаратов

Госдума одобрила законопроект о биологической безопасности в России. Документ содержит меры, направленные на снижение уровня распространения инфекционных болезней. Они в том числе касаются введения ограничений на отпуск и реализацию препаратов для лечения инфекционных и паразитарных болезней, включая антибиотики.

Государственная дума в третьем окончательном чтении приняла законопроект, который в том числе вводит ограничения на отпуск и реализацию лекарственных препаратов, предназначенных для лечения инфекционных и паразитарных болезней. Федеральный закон «О биологической безопасности Российской Федерации» определяет комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз, а также создание и развитие системы мониторинга биологических рисков.

«Вводятся ограничения на отпуск и реализацию лекарственных препаратов, предназначенных для лечения инфекционных и паразитарных болезней, вызываемых патогенными микроорганизмами и условно-патогенными микроорганизмами, в целях исключения их применения при отсутствии медицинских показаний», — говорится в тексте законопроекта, разработанном правительством. При этом из документа не ясно, какие именно ограничения будут вводиться.

Кроме того, устанавливается запрет на применение препаратов, предназначенных для лечения инфекционных и паразитарных болезней животных, вызываемых патогенными микроорганизмами и условно-патогенными микроорганизмами, без клинического подтверждения диагноза, а также запрет на продолжение применения таких препаратов при отсутствии эффективности лечения. В этом случае могут быть исключения, установленные федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая ветеринарию.

Эти и другие меры направлены на снижение уровня распространения инфекционных болезней, вызываемых возбудителями, обладающими резистентностью.

Законопроект направлен на утверждение в Совет Федерации, в случае принятия он вступит в силу с 1 января 2022 года.

Действующие порядок назначения лекарств и правила их отпуска уже содержат нормативные требования к применению в соответствии с медицинскими показаниями и отпуском таких препаратов по рецепту. Они регламентируются приказами Министерства здравоохранения №4н и №403н.

Таисия Кубрина

Маргарита Грошева

pharmvestnik