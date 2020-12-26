Свердловским картелем займутся следователи

Свердловский УФАС направит в региональное ГУ МВД России информацию о картельном сговоре трех компаний, которые участвовали в аукционе на поставку препарата в областной онкологический диспансер. Теперь им грозит уголовное дело.

Комиссия антимонопольной службы огласила резолюцию по своему решению о картельном сговоре. Ведомство считает доказанным, что три фирмы – ООО «САВ-Фарм», ООО «САВ-Мед», ООО «Аптека «Вербена-Фарма» – заранее согласовали свои действия на аукционе от 31 мая 2019, где разыгрывали поставку препарата паклитаксел для областного онкологического диспансера. Еще одного участника конкурса ООО «Торговый дом «Виал», предлагавшего препарат индийского производства, к торгам не допустили в силу правила «третий лишний», которое дает преференции продукции России и ЕАЭС.

Победителем признали фирму «САВ-Фарм», снизившую цену на две копейки.

Специалисты УФАС пришли к выводу, что при таких ценовых предложениях участники торгов не собирались конкурировать друг с другом и с «ТД «Виал».

По данным антимонопольной службы, онкологический диспансер, купивший паклитаксел у фирмы «САВ-Фарм», потратил почти на миллион больше, лишившись возможности заключить контракт с «ТД «Виал». Ведомство убедилось, что компании, вступившие в сговор, использовали аналогичную схему еще в 34 аукционах, проходивших в 2017-2019 годах. То есть вытесняли конкурентов с помощью правила «третий лишний» и поддерживали высокие начальные цены.

Сейчас участникам картеля грозит административный штраф от 8 до 40 млн рублей, но УФАС считает, что сумма может увеличиться. Ведомство намерено передать материалы расследования по сговору в правоохранительные органы.

«Поскольку выявленный комиссией картель является «уголовным», причастных виновных лиц к совершению правонарушения будет устанавливать уже не Свердловское УФАС России, а следователи ГУ МВД России по Свердловской области, которым подведомственно возбуждение уголовного дела», – пояснил «ФВ» глава ведомства Дмитрий Шалабодов.

По данным УФАС, все три компании аффилированы с екатеринбургским предпринимателем и депутатом областного Законодательного собрания Александром Серебренниковым.

Сам он это отрицает и намерен обжаловать выводы комиссии в суде.

Фото: pixabay.com

Михаил Старков

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