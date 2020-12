FDA приостановило исследования вакцины компании Altimmune от COVID-19 Свердловским картелем займутся следователи » Glenmark и Menarini коммерциализируют в Европе инновационный назальный спрей Glenmark Specialty S.A. — швейцарское подразделение Glenmark Pharmaceuticals Ltd. — подписала эксклюзивное лицензионное соглашение с Menarini Group на коммерциализацию инновационного назального спрея Ryaltris* в 33 странах Европы, включая Балканский регион. Назальный спрей Ryaltris* (олопатадина гидрохлорид [665 мкг] и мометазона фуроат [25 мкг]) разработан компанией Glenmark и представляет собой новую фиксированную комбинацию антигистаминного компонента и стероида. Препарат показан для лечения симптомов сезонного аллергического ринита у пациентов старше 12 лет. Согласно условиям соглашения, компания Glenmark отвечает за разработку препарата, за подачу досье в регуляторные органы этих стран и регистрацию препарата на этих рынках. Menarini будет отвечать за коммерциализацию продукта на этих рынках после его одобрения, а также за предоставление научной информации. Glenmark получит авансовый платеж, а также дополнительные выплаты по завершению этапа вывода продукта на рынок и по результатам продаж. «Мы рады, что наше партнерство с компанией Menarini по препарату Ryaltris состоялось в странах европейского региона, так как у партнера есть хороший опыт по аналогичным проектам в этом регионе, — отметил исполнительный вице-президент, руководитель региона EMEA-L (Европа, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка) компании Glenmark Pharmaceuticals Ачин Гупта. — Это партнерство позволит укрепить позиции Glenmark в респираторном сегменте в Европе. На некоторых рынках компания Glenmark будет коммерциализировать Ryaltris своими силами, но для Европы именно подобное партнерство позволит продукту стать конкурентоспособным. Это также соответствует нашему видению сделать Ryaltris первым глобальным брендом, который Glenmark планирует представить на многих международных рынках». «Ryaltris — отличное дополнением к нашему портфелю противоаллергических препаратов и препаратов для лечения респираторных заболеваний в странах Европы, — подчеркнул генеральный менеджер Menarini Group Пио Май. — Мы полагаемся на наш опыт в соответствующей терапевтической области, чтобы предоставить этот новый вариант лечения пациентам. Мы ожидаем регистрацию препарата и готовимся к его выводу на рынок в ближайшее время». Напомним, что Glenmark в партнерстве с компанией Hikma Pharmaceuticals PLC коммерциализирует Ryaltris на рынке США. В Австралии этот препарат был успешно выведен на рынок в партнерстве с Seqirus Pty. Ltd. Недавно Ryaltris был выведен на рынок ЮАР. В ближайшие несколько месяцев Glenmark готовится вывести препарат на рынок Украины и Узбекистана. Glenmark также оказывает поддержку своему партнеру Yuhan Corporation по выводу Ryaltris™ на рынок Южной Кореи в марте 2021 года. На сегодня Glenmark получила регистрацию препарата Ryaltris в Австралии, Южной Корее, Камбодже, Украине, Узбекистане, Намибии и ЮАР. В ряде стран компания подала препарат на регистрацию: страны ЕС, Канада, Россия, Бразилия, Малайзия, Саудовская Аравия и некоторые другие. В Китае партнером Glenmark стала компания Grand Pharmaceutical (China) Co. Ltd., которая планирует до конца этого финансового года подать заявку на исследования этого продукта. *На момент публикации, препарат Ryaltris™ не зарегистрирован на территории РФ. Источник: Glenmark Pharmaceuticals Ltd. pharmvestnik