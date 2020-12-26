FDA приостановило исследования вакцины компании Altimmune от COVID-19

Американская Altimmune заявила, что FDA выдало запрет на испытания вакцины компании на людях. Altimmune полагает, что решение регулятора не скажется на дальнейшей разработке вакцины, но акции компании уже успели упасть на 10%.

Американская Altimmune заявила, что FDA приняло решение выдать временный запрет на проведение испытаний вакцины компании от коронавируса на людях, сообщает Reuters. FDA запросило дополнительные данные о химическом составе, процессе производства и контрольных мероприятиях по кандидатной вакцине, которая называется AdCOVID. Также агентство попросило компанию внести некоторые изменения в протокол исследования.

Altimmune сообщила, что ответит на письмо агентства, которое компания получила 22 декабря. В компании не думают, что решение FDA окажет серьезное влияние на сроки клинической разработки препарата.

«Мы ценим поддержку и помощь FDA, поскольку мы стремимся вывести на рынок новую однодозовую интраназальную вакцину против COVID-19. Мы надеемся на сотрудничество с FDA и продолжим подготовку к старту запланированной I фазы клинического испытания AdCOVID», — передает издание Globalnewswire слова президента и главного исполнительного директора Altimmune Випина К. Гарга.

Тем не менее решение американского регулятора повлияло на акции компании. На следующий день после того, как появилась информация о письме FDA, стоимость ценных бумаг Altimmune упала на 10%, сообщает издание Business Insider.

AdCOVID — это однодозовая интраназальная кандидатная вакцина от COVID-19, разработанная Altimmune на основе предыдущего опыта компании в разработке интраназальных вакцин против респираторных патогенов. В недавно опубликованных доклинических исследованиях, проведенных в сотрудничестве с Университетом Алабамы в Бирмингеме, AdCOVID показала способность вызывать у мышей мощные нейтрализующие сывороточные антитела и Т-клеточный ответ, а также индукцию иммунитета слизистой оболочки против спайкового белка вируса, вызывающего COVID-19.

Данные других интраназальных вакцин Altimmune (NasoVAX и NasoShield) указывают на то, что AdCOVID, вероятно, будет иметь высокую стабильность при комнатной температуре, что позволит транспортировать вакцину без холодовой цепи. Если такая стабильность будет продемонстрирована, AdCOVID можно будет хранить в обычных холодильниках в кабинетах врачей и аптеках по месту жительства в течение двух или более лет.

В начале декабря европейские компании GSK и Sanofi сообщили, что отложили запуск своей вакцины от COVID-19, поскольку в ходе клинических испытаний препарат оказался неспособен вызвать достаточный иммунный ответ у пожилых людей. В руководстве компаний заявили, что планируют провести еще одно исследование в феврале следующего года, надеясь разработать более эффективную вакцину к концу 2021 года.

Николай Соколов

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