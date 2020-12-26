Вторая страна одобрила вакцину компании Moderna

Министерство здравоохранения Канады сообщило об одобрении вакцины компании Moderna, которая стала вторым производителем, получившим разрешение на применение своей разработки после Pfizer. К концу этого года Moderna поставит 168 000 доз своей вакцины в Канаду.

Министерство здравоохранения Канады выдало разрешение на коммерческую реализацию вакцины от COVID-19, разработанной фармацевтической компанией Moderna совместно с Национальными институтами здравоохранения США. Страна стала второй в мире, одобрившей мРНК-вакцину американского производителя препаратов.

Согласно выданному разрешению, вакцина предназначена для использования среди лиц старше 18 лет. Moderna будет обязана ежемесячно представлять отчеты о безопасности с подробным описанием побочных эффектов, наблюдаемых среди реципиентов вакцин как в Канаде, так и в других странах, а также направить министерству окончательные данные клинических испытаний и дополнительную информацию о качестве вакцины.

Кроме того, канадский минздрав запросил от компании так называемый план управления рисками. Помимо результатов исследования безопасности вакцины, в него входят планы по проведению дальнейших исследований эффективности и безопасности и методы определения компанией эффективности мер по минимизации риска.

К концу этого года Канада получит около 168 000 доз вакцины Moderna, которую, по словам официальных лиц, начнут вводить жителям отдаленных северных районов страны.

К 31 января в распоряжении Канады будет почти 1,2 млн доз вакцин производства компаний Moderna и Pfizer, чья вакцина, разработанная совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech, была одобрена канадским минздравом в начале этого месяца. Ожидается, что к концу марта количество доз вырастет до 6 млн. В общей сложности для вакцинации населения Канады потребуется около 80 млн доз.

Впервые вакцина Moderna была одобрена для экстренного применения в США в конце прошлой недели. Канада уже начала вакцинировать препаратом от Pfizer и BioNTech людей, входящих в группу риска, в том числе медицинских работников и пожилых людей. Вакцина Moderna имеет относительное преимущество перед своим конкурентом: она не требует хранения при -70°C. Она остается стабильной в течение шести месяцев, если обеспечить температуру в -20 °C.

Помимо этого, во время пресс-конференции премьер-министра Канады Джастина Трюдо стало известно о продлении запрета на пассажирские перелеты из Великобритании до 6 января из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса, имеющего более высокую контагиозность.

А правительство США, напротив, не намерено прекращать авиасообщение с Великобританией.

В настоящее время Канада переживает вторую волну коронавируса. В стране зарегистрировано в общей сложности 14 425 смертей и 521 509 случаев заболевания COVID-19.

После того как было объявлено об одобрении вакцины в Канаде, акции Moderna выросли в цене на 3,3%.

Владимир Заболотских

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