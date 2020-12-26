Servier и Celsius Therapeutics начали сотрудничество по выявлению мишеней для лечения КРР

Международная фармацевтическая компания Servier и компания-разработчик решений в области персонализированной медицины для лечения пациентов с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями Celsius Therapeutics объявили о начале стратегического сотрудничества, направленного на выявление и валидацию новых мишеней для воздействия лекарственных препаратов при терапии колоректального рака (КРР).

«Колоректальный рак — одно из самых распространенных онкологических заболеваний, приводящих к смертельным исходам по всему миру, и мы видим острую необходимость в разработке новых методов лечения этого заболевания,— отметил руководитель международного департамента группы Servier по исследованию онкологических заболеваний Юг Долгос. — В рамках нашего сотрудничества мы будем использовать собственную платформу исследования геномов единичных клеток, технологии машинного обучения, а также опыт валидации мишеней для лекарственных препаратов. Это позволит углубить наше понимание различных видов колоректального рака, выявить новые мишени для воздействия лекарственных препаратов и разработать передовые методы персонализированной терапии для отдельных групп пациентов. Группа Servier займется выявлением и разработкой потенциальных лекарственных препаратов с использованием сквозных технологий низкомолекулярных и макромолекулярных соединений».

Согласно условиям сотрудничества, в течение трех лет компания Celsius Therapeutics будет анализировать образцы тканей определенных групп пациентов с колоректальным раком при помощи собственной платформы исследования геномов единичных клеток с целью выявления и валидации новых мишеней для лекарственных препаратов.

Группа Servier будет иметь эксклюзивную возможность исследования, разработки и коммерциализации лекарственных препаратов на основе не более трех мишеней.

Celsius получит авансовый платеж для финансирования исследований и будет иметь право на вознаграждение в размере более 700 млн долларов США на этапах потенциального выявления, разработки и коммерциализации продукции, а также на многоэтапные лицензионные отчисления.

«Миссия компании Celsius Therapeutics — понять, как различные клеточные популяции и клеточные программы влияют на развитие заболевания и использовать эти знания для разработки методов персонализированной терапии пациентов с трудноизлечимыми заболеваниями, — заявил главный исполнительный директор Celsius д-р Тарик Кассум. — Группа Servier стала нашим партнером в этих исследованиях и стремится, как и мы, помочь онкологическим пациентам, нуждающимся в новых методах лечения. Это сотрудничество, наряду с нашей растущей сетью партнерств с научно-исследовательскими и отраслевыми компаниями, является подтверждением статуса компании Celsius как приоритетного партнера в сфере выявления мишеней для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний».

Источник: Servier

pharmvestnik