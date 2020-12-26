Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов для лечения высокозатратных нозологий

Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов для обеспечения лиц, страдающих заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения.
Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), Х (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
– Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 941 048 497,80 руб.
Прием заявок заканчивается: 14.01.2021.
– Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 892 940 146,95 руб.
Прием заявок заканчивается: 14.01.2021.
– Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 960 710 567,40 руб.
Прием заявок заканчивается: 14.01.2021.
– Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 989 557 372,29 руб.
Прием заявок заканчивается: 14.01.2021.
– Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 745 975 279,50 руб.
Прием заявок заканчивается: 14.01.2021.
– Интерферон бета-1а, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 30 мкг (6 млн МЕ)
Начальная (максимальная) цена контракта: 942 306 245,32 руб.
Прием заявок заканчивается: 14.01.2021.
– Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 44 мкг (12 млн МЕ)
Начальная (максимальная) цена контракта: 944 506 683,56 руб.
Прием заявок заканчивается: 14.01.2021.
– Интерферон бета-1а, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 30 мкг (6 млн МЕ)
Начальная (максимальная) цена контракта: 271 859 254,37 руб.
Прием заявок заканчивается: 31.12.2021.
– Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения, 8-9,6 млн. МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 940 814 708,13 руб.
Прием заявок заканчивается: 14.01.2021.
– Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения, 8-9,6 млн. МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 539 008 691,87 руб.
Прием заявок заканчивается: 14.01.2021.
– Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД
Начальная (максимальная) цена контракта: 878 945 472,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 14.01.2021.
– Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 883 653 876,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 14.01.2021.
– Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 990 984 470,40 руб.
Прием заявок заканчивается: 14.01.2021.
– Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 985 280 931,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 14.01.2021.
– Этанерцепт, раствор для подкожного введения, 50 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 11 052 344,68 руб.
Прием заявок заканчивается: 31.12.2021.
– Этанерцепт, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 25 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 10 283 509,50 руб.
Прием заявок заканчивается: 31.12.2021.
– Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 10 мл и/или 20 мг/мл, 20 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 231 955 134,14 руб.
Прием заявок заканчивается: 31.12.2021.
Елена Сидорова
pharmvestnik