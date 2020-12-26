В TEVA РЕШИЛИ НЕ ВЫВОДИТЬ КУПРЕНИЛ С РОССИЙСКОГО РЫНКА

Российское подразделение Teva (ООО «Тева») разослало заинтересованным лицам информационное письмо о планах по поставкам препаратов на территорию РФ. В компании сообщили, что Минздрав РФ по согласованию с ФАС перерегистрировал отпускную цену на Купренил (пеницилламин) – таким образом поставки лекарственного препарата на территорию России возобновятся в ближайшее время. Ранее в социальных сетях появилось письмо от компании, в котором сообщалось о выводе восьми препаратов с российского рынка, в том числе Купренила. В соцсетях назвали данную ситуацию «безвыходной» из-за того, что аналогов Купренилу в стране нет, а имеющийся объем препарата может закончиться в течение нескольких месяцев. Российское подразделение Teva (ООО «Тева») разослало заинтересованным лицам информационное письмо о планах по поставкам препаратов на территорию РФ. В компании сообщили, что Минздрав РФ по согласованию с ФАС перерегистрировал отпускную цену на Купренил (пеницилламин) – таким образом поставки лекарственного препарата на территорию России возобновятся в ближайшее время. Ранее в социальных сетях появилось письмо от компании, в котором сообщалось о выводе восьми препаратов с российского рынка, в том числе Купренила. В соцсетях назвали данную ситуацию «безвыходной» из-за того, что аналогов Купренилу в стране нет, а имеющийся объем препарата может закончиться в течение нескольких месяцев.

«Сегодня Министерством здравоохранения РФ по согласованию с ФАС России по процедуре, установленной постановлением Правительства РФ №1771 от 31 октября 2020 года, и в связи с обращением ООО «Тева» была перерегистрирована предельная отпускная цена на лекарственный препарат Купренил, включенный в перечень ЖНВЛП. Этот шаг позволит ООО «Тева» восстановить поставки препарата для терапии болезни Вильсона-Коновалова на территорию РФ в самое ближайшее время», – заявили в компании Teva.

Также благодаря решению ФАС и Минздрава компания в первой половине 2021 года сможет восстановить поставки еще двух препаратов на российский рынок – Этопозид-Тева и Винкристин-Тева. Скоро начнется процесс возврата на территорию России препаратов Риссет (рисперидон) в двух различных формах выпуска и Финлепсин (карбамазепин).

В Минздраве также рассказали Vademecum о намерении компании продолжить возобновление поставок Купренила после перерегистрации цены на препарат. При этом по остальным препаратам, по данным ведомства, риска возникновения дефицита на рынке нет в связи с тем, что есть аналоги других производителей. Так, карбамазепин выпускает еще 18 различных производителей, рисперидон зарегистрирован в ГРЛС у 28 производителей, метотрексат зарегистрирован у 19 производителей, леводопа/бенсеразид – у 7 производителей.

В Teva рассказали, что решение о выводе препаратов с рынка было «непростым». На этот шаг пошли из-за причин, не связанных с эффективностью и безопасностью лекарств. В частности, это произошло из-за правил ценообразования на препараты, входящие в перечень ЖНВЛП. «Из-за невозможности перерегистрировать предельную отпускную цену в связи с существенным повышением себестоимости производства поставки указанных лекарственных форм остаются экономически нецелесообразными для компании», – пояснили в Teva.

Российское подразделение Teva после уточнения правил ценообразования на лекарственные препараты 31 октября 2020 года направляло в Росздравнадзор запрос с просьбой пересмотреть предельную отпускную цену на Леводопа/Бенсеразид-Тева (таблетки 100 мг + 25 мг №100), Леводопа/Бенсеразид-Тева (таблетки 200 мг + 50 мг №100) и Метотрексат-Тева (раствор для инъекций 25 мг/мл (флакон) 50 мг/2 мл №1) из-за возникновения дефицита лекарств в связи с ценообразованием.

Поставки Теваната (алендроновая кислота) и Ревалид-Тева были прекращены в связи с оптимизацией портфеля препаратов. Препарат Вестибо (бетагистин) представлен на российском рынке в дозировках 16 мг и 24 мг. Для препарата Финлепсин (карбамазепин) доступен аналог Финлепсин ретард производства компании Teva.

«ООО «Тева» выражает готовность к обсуждению со всеми заинтересованными сторонами возможных вариантов обеспечения доступности препаратов для российских пациентов, нуждающихся в терапии», – заверили сейчас в компании.

Ранее руководитель спецпроектов в некоммерческой организации «Ночлежка» Виктория Рыжкова отмечала, что ситуация с препаратом Купренил «безвыходная», так как отгруженного запаса препарата хватит на несколько месяцев из-за ажиотажа в связи с новостями о прекращении ввоза препарата. Она также отметила, что пациенты писали обращения президенту РФ Владимиру Путину, в Минздрав РФ и региональные органы здравоохранения, прокуратуру и ФАС с просьбой повысить стоимость закупочной цены на Купренил. Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский после информации о выводе препаратов с российского рынка написал, что «система рушится на глазах».

Фото: pixabay.com

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