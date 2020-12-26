Премьер-министр провел рабочее совещание на производстве BIOCAD

25 декабря Премьер-министр России Михаил Мишустин с рабочим визитом прибыл на производственный комплекс BIOCAD Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в поселке Стрельна, где провел рабочее совещание и проверил выпуск вакцины «Спутник-V». На совещании присутствовали члены Правительства РФ. На площадке Биокад уже было произведено и поступило на склад 863 285 доз вакцины (I+II компонент).

О том, что Правительство РФ продолжит поддержку производителей российских вакцин от коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения биотехнологической компании BIOCAD, отметив, что в настоящий момент стоит задача масштабного наращивания объемов производства вакцины, чтобы обеспечить ей все регионы.

«Правительство предпринимает все необходимые меры для развития российских компаний-производителей вакцин. Я абсолютно точно могу сказать, что такая поддержка будет продолжена, тем более сейчас, когда настолько велика потребность в препаратах отечественного производства», — сказал глава правительства во время осмотра научно-производственного центра компании, где он ознакомился с ходом производства вакцины от коронавируса «Спутник V».

Глава правительства впервые посещает производственный комплекс компании BIOCAD, ставшей одним из ключевых производителей первой российской вакцины в России. Производственный корпус в Стрельне включает в себя участки биотехнологических субстанций, клинических серий, розлива и упаковки, характеризации и масштабирования, заморозки субстанций и банков клеток. Общая площадь корпусов ПК составляет 27 560 м2, из них производственная часть – 13 626 м2, складская часть и логистический центр — 1 934 м2.

gmpnews