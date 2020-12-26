Московские фармпроизводители за 11 месяцев реализовали продукции на 150 млрд рублей

За январь-ноябрь 2020 года столичные фармпроизводители реализовали товаров собственного производства на почти 150 млрд рублей, что почти на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Рост производства фармацевтической продукции обусловлен в том числе влиянием пандемии и увеличенным спросом на лекарственные средства. За 11 месяцев 2020 года столичные фармпроизводители реализовали товаров собственного производства на почти 150 млрд рублей, что почти на 32% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. За этот срок доля Москвы в общем объеме отгруженной продукции предприятий производителей фармацевтической отрасли России составила 26%», – сообщил заместитель мэра.

Поддержка фармацевтического сектора столицы является важнейшей задачей московских властей. Особенно она актуальна в условиях пандемии, еще больше усилившей необходимость сократить зависимость города от экспорта иностранных лекарств. В числе мер поддержки, которые предлагает предприятиям Правительство Москвы, есть как прямая финансовая помощь в виде субсидий и льготных займов, так и механизмы, создающие максимально благоприятные условия для работы предприятий. Для существенного снижения налоговой нагрузки на предприятие ему может быть присвоен специальный статус, например, статус промышленного комплекса Москвы.

Московское фармацевтическое производство «Изварино Фарма», которое специализируется на разработке и выпуске лекарственных средств, вошло в число столичных промкомплексов.

«Московские власти активно поддерживают промышленные предприятия, работающие в самых разных секторах экономики. Те из них, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к промкомплексам, могут получить соответствующий статус. Вместе с ним компания приобретает значительные налоговые льготы, которые позволяют снизить налоговую нагрузку на 17-25%. Столичный фармацевтический завод «Изварино Фарма» стал шестым промкомплексом за этот год и седьмым промкомплексом среди фармпредприятий», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

В новом статусе компании получают доступ к существенным льготам, которые предоставляются Правительством Москвы. Так, ставка регионального налога на прибыль для предприятий сокращается с 17% до 12,5%, вдвое снижается налог на имущество, на 20% — налог на землю, а ставка арендной платы за землю становится на 80% ниже базовой.

«Объем инвестиций нашей компании в расширение производства и обновление базы оборудования исчисляется сотнями миллионов рублей ежегодно. Налоговые льготы, предусмотренные новым статусом, позволят направить дополнительные средства на модернизацию производства и создание новых рабочих мест. Также 2021 году компания планирует ввести в эксплуатацию дополнительные производственные линии и лабораторное оборудование по контролю качества на новых построенных площадях. Это связано с увеличением объемов выпуска продукции и выводом на рынок новых жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов», – рассказал Генеральный директор ООО «Изварино Фарма» Орест Ибрагимов.

gmpnews