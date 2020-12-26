Мишустин принял участие в запуске первой очереди нового завода «Активного компонента»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин побывал на новом производстве компании «Активный компонент», расположенном в городе Пушкине. Осмотрел реакторный зал, помещения сушки и кристаллизации, склад готовой продукции и принял участие в запуске первой очереди нового завода фармкомпании «Активный компонент», передает ТАСС.

Мишустин нажал символическую кнопку «старт», запустив производство, поздравил компанию с «этим замечательным событием» и пожелал успехов коллективу.

ЭТО ВАЖНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, НЕЗАВИСИМЫЙ ОТ ИМПОРТА ВЫПУСК ТАКОЙ ПРОДУКЦИИ ПОЗВОЛЯЕТ СФОРМИРОВАТЬ В СТРАНЕ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕПАРАТА. И ДЛЯ ОТРАСЛИ ЭТО — ГЛАВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА. И, КОНЕЧНО ЖЕ, НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, — СКАЗАЛ МИШУСТИН.

По его словам, запуск нового завода позволит увеличить объем отечественного производства инновационных субстанций более чем на 100 тонн в год. «Завод, который сегодня мы открываем, добавит к нему около 150 тонн. Эти субстанции используются для изготовления многих лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших, для производства 41 наименования препаратов для лечения других серьезных заболеваний и шести препаратов, в которых особенно сильно нуждаются пациенты с онкологическими диагнозами», — отметил премьер.

«На новых мощностях будут также производиться компоненты наиболее востребованных лекарств против коронавируса. На эти цели из Фонда развития промышленности правительство предоставило компании льготный кредит примерно на полмиллиарда рублей», — сообщил он. Мишустин также отметил, что важно не останавливаться на достигнутом и развивать производство, тем более что в планах компании — вторая и третья очереди нового предприятия.

«Объем производства субстанций на таких мощностях должен вырасти, по плану, до полумиллиона тонн. Это — очень серьезная заявка», — подчеркнул глава правительства.

Мишустин также отметил, что производство на новом заводе соответствует всем международным требованиям, а продукция полностью конкурентоспособна, в том числе на внешнем рынке.

НО САМУЮ ВАЖНУЮ ЗАДАЧУ КОМПАНИЯ ВЫПОЛНЯЕТ СЕЙЧАС ДЛЯ МИЛЛИОНОВ ПАЦИЕНТОВ В НАШЕЙ СТРАНЕ, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В ЭФФЕКТИВНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ЛЕКАРСТВАХ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ, — ЗАКЛЮЧИЛ ПРЕМЬЕР.

На новом предприятии будут выпускаться фармацевтические субстанции, не производившиеся ранее в России, а также противокоронавирусные препараты: азитромицин, умифеновир и фавипиравир. Расширятся нозологии: противовирусные — для лечения ВИЧ, противоопухолевые, метаболики, желудочно-кишечные, нейротропные и другие.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

gmpnews