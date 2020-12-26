Михаил Мурашко рассказал об изменениях, касающихся лекарственного обеспечения

Созданный в ноябре этого года, по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, Федеральный центр лекарственного обеспечения возьмет на себя компетенции по закупке лекарственных средств для лечения 14 высокозатратных нозологий. Об этом в рамках брифинга 24 января сказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

ДА, ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА МИШУСТИНА ЦЕНТР СОЗДАН, ОН БЕРЁТ НА СЕБЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПО ЗАКУПКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 14 ВЫСОКОЗАТРАТНЫХ НОЗОЛОГИЙ. В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА НИМ ЗАКРЕПЛЕНА ФУНКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ ПРИВИВОК И РЯД ДРУГИХ НАПРАВЛЕНИЙ, — ОТМЕТИЛ МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОС ЖУРНАЛИСТОВ.

По словам Мурашко, роль центра заключается, в том числе, и в прогнозировании потребности в лекарственных препаратах. Он будет функционировать совместно с Минздравом, Минпромторгом, подключать будут и информационные ресурсы, которые разработаны в последние годы. Этот центр станет одним из ключевых участников лекарственного оборота на территории Российской Федерации.

Также министр добавил, что «в 2020 году произошло много изменений, касающихся лекарственного обеспечения. Впервые дополнительные средства были выделены в регионы для обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенёсших инфаркт и инсульт. Данная лекарственная поддержка позволила сохранить многие жизни, избежать ненужных осложнений после перенесённых острых состояний».

Помимо этого, в 2020 году был расширен список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), теперь в него входит 788 международных непатентованных наименований лекарств (МНН). Эти препараты используются, в том числе, и для бесплатного оказания медицинской помощи. Напомним, что в этом году в список были включены и препараты для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

НОВАЯ РЕГУЛЯТОРНАЯ ПОЛИТИКА ПОЗВОЛИЛА ЗА ОЧЕНЬ КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ДОСТУП К НИМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ФАКТИЧЕСКИ ОНИ ВОШЛИ В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОЗВОЛИЛИ НАШИМ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ, СПЕЦИАЛИСТАМ ПОЛУЧИТЬ МОЩНОЕ ОРУЖИЕ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, — ПОДЧЕРКНУЛ МИХАИЛ МУРАШКО.

Отметил министр и изменение подходов в сфере безопасности лекарственных препаратов. В частности, создана новая система мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП), система фармаконадзора, к тому же появились новые подходы к государственным закупкам.

«Всё это позволило экономить средства и обеспечивать более широкий доступ к необходимым лекарствам. Конечно же, был период, связанный с пиковым спросом и дефицитом лекарственных препаратов. Именно благодаря отечественной промышленности и мобилизации производственных ресурсов эту ситуацию удалось буквально за несколько недель преодолеть, и сегодня эти препараты уже поступают. Страны во всём мире, используя однотипный список лекарственных препаратов, испытывали большой дефицит начиная с весеннего периода. Российская Федерация защитила себя», — заключил глава Минздрава.

gmpnews