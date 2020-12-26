Турция опровергла низкую эффективность вакцины Sinovac

Вакцина от COVID-19 CoronaVac, разработанная китайской биотехнологической компанией Sinovac Biotech, доказала эффективность в 91,25% случаев. Об этом стало известно после оглашения промежуточных данных заключительной стадии исследований, проходивших в Турции.

По словам турецких исследователей и министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, вакцина полностью безопасна. В испытаниях приняли участие 7371 доброволец. Опубликованные данные основаны на вакцинации 1322 человек, среди которых лишь у одного проявилась аллергическая реакция на вакцину. Общими побочными эффектами были повышение температуры, легкая усталость и слабые боли в теле.

Всего в ходе испытаний коронавирусом заразились 29 добровольцев, 26 из которых получили плацебо вместо реальной вакцины. Отмечается, что проведение исследований продолжится до тех пор, пока не заразятся 40 человек.

«Теперь у нас есть уверенность в эффективности и безопасности применения вакцины на жителях Турции», — подчеркнул Коджа, добавив, что данные испытаний будут использованы для получения разрешения от местного регулятора.

По его словам, первоначально планировалось объявить результаты после того, как COVID-19 будет обнаружен у 40 человек, однако исследователи пришли к выводу о безопасности вакцины, поскольку у участников наблюдались минимальные побочные эффекты после ее получения.

Кроме того, как утверждает Коджа, все трое добровольцев из контрольной группы, заразившихся коронавирусом, переболели легкой формой заболевания и не имели сильно выраженных симптомов.

Sinovac стал первым китайским производителем вакцин, опубликовавшим детали клинических испытаний.

Недавно также подошла к концу фаза III испытаний CoronaVac в Бразилии. Специалисты заявили, что эффективность препарата превысила 50%, но публикация финальных результатов испытаний откладывается уже в третий раз, что вызывает сомнения в достоверности исследования. К тому же, подробности испытаний были скрыты от общественности.

Известно, что Турция подписала соглашение о поставке 50 млн доз CoronaVac, которые должны были быть доставлены к 11 декабря, но из-за проблем с разрешениями транспортировку пришлось отложить.

Министр здравоохранения страны сообщил, что 3 млн доз поступят 28 декабря. Вначале планируется вакцинировать около 9 млн человек, первыми из которых станут медицинские работники.

Sinovac также заключила сделки о поставках своей вакцины с Индонезией, Бразилией, Чили и Сингапуром, а также ведет переговоры с властями Филиппин и Малайзии.

Вакцину CoronaVac получили в Китае уже десятки тысяч людей из групп с высоким риском заражения коронавирусом.в рамках программы экстренной вакцинации, стартовавшей в июле.

CoronaVac – это традиционная инактивированная вакцина, в состав которой входит сильно ослабленный микроорганизм, который не может реплицироваться в клетках человека, с целью вызвать иммунный ответ на патоген.

Коджа рассказал о планах Турции подписать договор с американским производителем Pfizer и немецкой компанией BioNTech о поставке 4,5 млн доз вакцины к концу марта с возможностью приобретения в дальнейшем еще 30 млн доз.

В Турции отмечается один из самых высоких уровней заражения в мире. В среднем ежедневно регистрируются около 22 000 случаев заболевания. Согласно официальной статистике, общее число погибших от COVID-19 составляет 19 115 человек.

Владимир Заболотских

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