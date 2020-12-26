«Р-Фарм» вложит в производство Спутника V 8,6 млрд рублей

Генеральный директор АО «Р-Фарм» Василий Игнатьев на заседании Совета Федерации сообщил о запуске производства вакцины Спутник V от коронавирусной инфекции на мощностях в Москве и Ярославской области. Общий объем инвестиций в этот проект составит 8,579 млрд рублей. Генеральный директор АО «Р-Фарм» Василий Игнатьев на заседании Совета Федерации сообщил о запуске производства вакцины Спутник V от коронавирусной инфекции на мощностях в Москве и Ярославской области. Общий объем инвестиций в этот проект составит 8,579 млрд рублей.

Проект поддержало Минэкономразвития, подписав с группой соглашение о защите и поощрении капиталовложений, предполагающее ряд преференций для инвестора.

«Р-Фарм» строит мощности для производства вакцины в ОЭЗ «Технополис Москва». Планируется, что завод «Спутник Технополис» площадью 20 тысяч кв.м заработает с января 2021 года.

Пока группа не вошла в список производителей вакцины, следует из ГРЛС. Сейчас производителями готовой лекарственной формы значатся четыре площадки: «Биокад», НИЦЭМ им. Гамалеи, «Биннофарм» и «Генериум». Ранее также сообщалось, что к производству Спутника V планируется подключить «Фармасинтез».

Российский фонд прямых инвестиций 21 декабря объявил о выдаче регистрационного удостоверения российской вакцине Спутник V Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Это первая страна после России, которая официально зарегистрировала вакцину на своей территории.

Кроме того, руководитель НИЦЭМ Александр Гинцбург заявил, что Минздрав РФ одобрил новый формат проведения пострегистрационных исследований Спутника V, разрешая больше не вводить плацебо добровольцам, которые участвуют в КИ. По словам Гинцбурга, такое решение связано с тем, что эффективность вакцины доказана. Позднее в Минздраве пояснили, что речь идет о прекращении набора новых добровольцев в группу КИ, отметив, что «расслепление исследования на текущем этапе не планируется».